Szabó Győző újra apa lesz

A télen érkezik Rezes Judit és Szabó Győző második közös gyermeke.

Szabó Győző és párja, Rezes Judit a Borsnak mesélt először gyermekükről. Mint a portál írja, Rezes Judit néhány hete váratlanul megvált Pénelopé szerepétől a Katona József Színházban, a nemrég bemutatott Ithaka című előadásban. Miután többször látható volt a színpadon gömbölyödő pocakja, világossá vált a rajongók számára, milyen változás történt: a színésznő áldott állapotban van.

„Igen, lesz egy kisbabánk” – árulta el Judit a Borsnak. „Jövőre február végén, március elején érkezik, és természetesen nagyon örülünk.

Tervezett baba volt, és alig várjuk, hogy világra jöjjön”

– mondta a kismama, aki ezt az évet még végigdolgozza.

„Vannak olyan előadások, amelyeket már csak azért sem lehet pocakkal eljátszani, mert teljesen másról szólnak, és nem lenne hiteles a darab várandós színésznővel, ilyen az Ithaka is. Úgyhogy december végéig leszek színpadon, és még van egy-két forgatási napom Gothár Péter Hét kis véletlen című filmjében is. A jövő évtől pedig a babavárásra koncentrálok” – árulta el Judit, aki visszatérése időpontján még egyáltalán nem gondolkodik. Párja, Szabó Győző mellett nincs miért aggódnia, hiszen a színész több lábon áll, a színészet mellett rádiózik, és éttermet is vezet.

„Igazából eddig is inkább az enyém volt a családfenntartó szerepe, úgyhogy ebben nagy változás nem lesz. Ruhákban pedig jól állunk, ugyanis – bár számomra másodlagos a baba neme – a jelek szerint ismét kisfiunk lesz, és Misike ruháit megtartottuk” – mondta el a színész, aki szíve szerint akár tíz gyereket is vállalna.

„Ahogy minden kapcsolatban, nekünk is voltak hullámvölgyeink Judittal, de átgondoltunk sok mindent. Imádom a gyerekeket, van egy nagylányom és egy kisfiam, Misi.

Két-három éve jutottunk arra, hogy így 48 évesen, utolsó körben, miért is ne jöhetne még egy kistesó?

Persze ebbe rengetegszer beleszólt a sok munka, úgyhogy annál nagyobb volt az öröm, amikor meghallottam a hírt” – emlékezett Győző. De hogy ezután miként lavíroz majd a munka és a család között, az nem kis fejtörést okoz számára.

„Rengeteget dolgozom, de mu­száj lesz kicsit visszavennem a tempóból, mert Judit és a kicsi mellett kell lennem. A terv az, hogy amíg nem érkezik meg a baba, addig minden területen életmódváltásba kezdek. Ki­csit többet mondok majd nemet a munkára, és magammal is többet foglalkozom a jövőben.

Étrendet, sőt életmódot váltok, mert egészséges és hosszú életű édesapa szeretnék lenni, hogy minél többet lehessek a gyermekeimmel”

– árulta el terveit Győző, aki úgy érzi, három gyerekkel lesz igazán kerek az élete.

Borítókép: Szabó Győző Gaz szerepében Simon Beaufoy Alul semmi című vígjátékának próbáján a budapesti Thália Színházban 2015. október 28-án.

MTI Fotó: Kallos Bea