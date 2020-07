Sebestyén Balázs jól kiosztotta Majkát

A rádiós a milliós hallgatottságú reggeli műsorában pörkölt oda jóbarátjának. Kimondta: a rappernek nincs igaza, a koronavírus-járvány egy létező dolog, egy előadó pedig felelősséggel tartozik a közönségéért.

Csütörtök reggel a milliós hallgatottságú rádióműsorában élő adásban nekiment a barátjának Sebestyén Balázs. A műsorvezető keményen beszólt Majkának, amiért a rapper azt követeli: lazítsanak a korlátozásokon, engedjék a döntéshozók a nagykoncerteket – írta a Ripost.

A rádiós nem értett egyet a rapper napok óta tartó felháborodásával, hogy nem koncertezhet. Képtelen megérteni, Majka hogyan gondolkodhat ilyen felelőtlenül, miközben a járvány egy létező dolog, valós veszély, aminek nem teheti ki a közönségét.

Bár ő is úgy véli, hogy a sporteseményeket sem kellene megtartani (Majka ezzel érvel), de úgy látja, a kettőt nem lehet összehasonlítani.

Ha te előadó vagy, és felelősséggel tartozol a közönségedért, akkor nem lehet egy ilyen paranoid összeesküvés-elméleted, hogy biztos azért szívatják a zeneipart, mert a zenészekkel akarnak kiszúrni. Ez nem így van! A járvány egy létező dolog. Te egy olyan iparágban dolgozol, ahol öt-tízezer ember verődik össze egy-egy koncertre. Ezek az emberek közel állnak egymáshoz. Te felelősséggel tartozol a közönségedért. Ha neked valóban a közönséged a fontos és szereted őket, akkor nem kreálhatsz ebből egy paranoid összeesküvés-elméletet, miszerint titeket direkt szívatnak! Sajnos, amíg esély van arra, hogy ezt a vírust egy vagy két ember elkapja azon a koncerten, vagy csak derüljön ki, hogy egy parkos koncert után valaki élet-halál között lebeg vagy lélegeztetőgépen van, akkor mit mondasz a közönségednek?! Hogy átütöttem, hogy megtartsuk a koncertet, hogy nekünk jó legyen meg nektek jó legyen, egyébként azért szeretünk benneteket, de annyira azért nem vagytok fontosak, hogy ne legyen senki beteg… És ha mondjuk, ott valaki negyvenévesen lélegeztetőgépre kerül, és azt mondják, hogy egy parkos koncert volt a gócpont, és ott van száz beteg, és abból húsz anyuka meg két apuka az életéért küzd, akkor majd vered a melled és azt mondod, hogy márpedig legyen koncert, legyen koncert?!

Nem értek ezzel egyet! El kell fogadni, hogy vannak olyan iparágak, amelyek nagy tömegeket mozgatnak meg. Te tízezer embert hozol a Parkba. Felelősséggel tartozol a rajongóidért – fogalmazott felindultan Balázs.

A rádiós kifejtette:a turizmus és más ágazat is ugyanúgy nehéz helyzetbe került, ahogy rengeteg civil is, akik nem is kerestek milliókat, mint a frontemberek.

Szerinte nem tisztességes, hogy ebben a helyzetben sokan maguk előtt „tolják” a zenekarok háttérmunkásait, miközben évek óta „tízezer forintot fizetnek” egy-egy koncertért. Úgy véli, igazságosabban kellene elosztani a bevételt, hogy egy ilyen helyzetben ne „festeni kelljen mennie” egy hangmérnöknek, hanem legyen tartaléka.