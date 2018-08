Rag’n’Bone Man és TroyBoi a STRAND Fesztiválon

A STRAND Fesztivál szervezői új sztárfellépőket jelentettek be és két nagyszínpad részletes programját is közzétették. A fesztivál idén augusztus 22-25. között a már jól megszokott helyén, Zamárdi Szabadstrandján várja majd látogatóit.

Ezt ne hagyja ki! Keresd a mobilodon: likebalaton.hu

A STRAND Fesztivált a MOL Nagyon Balaton program keretében öt évvel ezelőtt indította útjára a VOLT Produkció és a Petőfi Rádió, és mint minden évben, most is garantáltan a nyár legjelentősebb záróeseménye lesz. Ezt mutatja a fesztivál – most közzétett – két nagyszínpadának részletes programja is, hiszen, a már eddig bejelentett Thirty Seconds to Mars, Robin Schulz, Kensington, Kungs és Sigala mellé a STRAND Nagyszínpadára érkezik az elmúlt évek egyik legnagyobb felfedezettje, az angol dalszerző-énekes Roy Charles Graham, azaz Rag’n’Bone Man is. 2016-ban megjelent Human című dala meghozta számára a világhírnevet, azóta sorra nyeri a díjakat és ad teltházas arénakoncerteket.

Az elektronikus zenei vonalat erősíti a dél-londoni származású DJ-producer, TroyBoi, aki elképesztő gyorsasággal vált az egyik legnépszerűbb zenei producerré, így nem is csoda, hogy hamar lecsapott rá Diplo és leszerződtette kiadójához, a Mad Decenthez. Többek között ennek köszönhetően olyan előadókkal dolgozott már együtt, mint a Tinie Tempah, a Grandtheft és a Flosstradamus. Zenéjére nagy hatással volt a tap, a hip-hop, a rap és az r’n’b is, azonban ő maga csak „my style”-ként aposztrofálja zenei stílusát.

A külföldi fellépők mellett a hazai kedvencek névsora is bővült a mostani bejelentéssel. Ákos, a Halott Pénz és a Tankcsapda mellé érkezik a 6. STRAND Fesztivál két főbb színpadára a Nagy-Szín-Pad tehetségmutató versenyzőivel együtt: az Amigod, Antonia Vai, Apey & the Pea, Bagossy Brothers Company, Belau, Blahalouisiana, ByeAlex és a Slepp, Cloud9+, Honeybeast, Intim Torna Illegál, Irie Maffia, Jetlag, Kelemen Kabátban, Kiscsillag, Kowalsky meg a Vega, Lóci Játszik, Majka & Curtis, Margaret Island, Mary Popkids, NB, NECC Party, New Level Empire, Péterfy Bori & Love Band, Soulwave, Supernem, Szabó Balázs Bandája, The Biebers és a Wellhello.

Augusztus 21-én, idén először itt tartják majd a Petőfi Zenei Díj gáláját is. A díjátadót követően az ország egyik legnépszerűbb zenekara, a Punnany Massif adja majd 15. születésnapi koncertjét rengeteg meglepetés vendéggel. Az ünneplést Sigala fellépése követi majd a színpadon. A nyitónap bérleteseknek ajándék.

A két nagyszínpad részletes programja itt tanulmányozható. Kedvezményes jegyek még május 31-ig kaphatók.

Borítókép: Rag’n’Bone Man egy fellépésen / GUILLAUME SOUVANT / AFP