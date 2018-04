Pihentető családi utazással ünnepelte születésnapját Varga Izabella

A színésznőre igencsak ráfért a kikapcsolódás.

Idén úgy alakult, hogy egybeesett a forgatási és az iskolai szünet, így Iza végre úgy ünnepelhette meg április 4-én a születésnapját, ahogy ő szerette volna: együtt és utazással. A jeles időpontban a színésznő a családjával egy szentgotthárdi wellnesspihenésen vett részt – írja a Hot! cikke alapján a Vasárnap Reggel.

Hajnali köszöntés

Iza háromszorosan is kiélvezte, hogy végre lazíthat egy kicsit. Amellett, hogy igyekezett kipihenni az elmúlt időszakot, megpróbált erőt gyűjteni a várható kihívások előtt is.

Feszített forgatási renden vagyok túl, ráadásul az egyetemen is hamarosan kezdődik az újabb vizsgaidőszak. Ezért még a szállodába is magammal hoztam a tankönyveimet, de azért volt elég idő, hogy a szülinapomat is megünnepeljük. A szüleim, mint mindig, ezúttal is meghatottak, hiszen minden évben gyönyörű SMS-sel köszöntenek éppen a születésem időpontjában, éjjel 0 óra 50 perckor.

– nyilatkozta a színésznő.

Nem tervez előre

A színésznő a férjével és a két lányával kiélvezte a tavasz első napsugarait is – ejtőzött a medencében, lazított a teraszon –, de egy-két napnyi passzív időtöltés után már újra aktívan töltötte a napjait: elindult, hogy kerékpárral felfedezze a környéket.

Hamar megtanultam, hogy nálunk a tervezés a legtöbbször balul sül el, ezért, bármennyire is irigylem azokat, akik már év elején lefoglalják a nyaralásukat, mindig last minute utazásokra megyünk, de egy wellnesst is csak az utolsó pillanatban tervezünk meg. A család minden tagjának van beleszólása, figyelembe veszem, hogy ki milyen kikapcsolódásra vágyik, így mindannyiunk igényére szabjuk a pihenést. Én így próbálom megúszni a stresszt. Bevallom, ezúttal nagyon kimerült voltam, ezért rám fért, hogy testileg és lelkileg egyaránt feltöltődjek

– mesélte Iza.

Wellnessel a család

Iza megosztott néhány tippet, amelyektől szerinte egy négytagú család minden tagjának kellemesen telik egy wellness-kikapcsolódás. Náluk legalábbis még senki nem tért haza fáradtabban, mint amilyennek az indulás napján érezte magát.

A megérkezés napján együtt fedezik fel a szállodai szolgáltatásokat. A következő napon mindenki azt csinál, amit szeretne: ebbe belefér az egész napos alvás is. Ám ha van kisgyerek, a szülők javarészt a medencében lesznek. Jó, ha időnként váltják egymást. A harmadik napon kezdődhet az aktív kikapcsolódás: sportolás, egy kis városi felfedezőtúra biciklivel.

Ha több napot töltenek egy helyszínen, akkor csil­lag­tú­ra-­sze­rűen a környező városokat is felfedezik. Izáék a közeli Ausztriába is ellátogattak egy állatkertbe és egy kastélytúrára.

Kedves szokás

A színésznő a születésnapján sosem mulasztja el felköszönteni a szüleit. Az édesanyjának és az édesapjának külön-külön is megköszöni, hogy felnevelték.

Nem győzöm elégszer meghálálni és megköszönni nekik, hogy felkészítettek az életre lelkileg, önbizalmilag, küzdeni tudásban és tisztánlátásban. És én ennek köszönhetően soha nem felejtem el, hogy honnan jöttem. Mindegy, hogy éppen hol vagyok, a születésnapomat mindig velük kezdem, a legtöbbször ezen a napon én látogatom meg őket

– avatta be a lapot a gyönyörű családi tradícióba Iza.