Pécsen zenél a Kormorán és a Beatrice

A rendszerváltoztatás 30. évfordulója alkalmából lépnek színpadra október 8-án.

A Kormorán és a Beatrice együttes lép fel a pécsi Széchenyi téren október 8-án, a rendszerváltoztatás harmincadik évfordulója alkalmából – tájékoztattak a szervezők.

A Zsolnay Örökségkezelő NKft. közleményében azt írta, hogy a rendszerváltoztatás harmincadik évfordulójára meghirdetett emlékév keretében Pécsett „két nagy múltú, kultikus együttes lép színpadra” a Szabadságkoncert keretében október 8-án.

A kedden fél hétkor kezdődő, ingyenes program célja, hogy „felidézze a rendszerváltoztatás örömét és felszabadultságát, a szabadság és függetlenség visszaszerzésének eufóriáját”

– írták.

Kitértek rá: az 1976-ban alapított Kormorán elsőként ötvözte Magyarországon a folk és a rock műfaját, ezzel zenei stílust teremtve. Színpadra álmodták a népzene hangszerparkját, dalaikban hallható a töröksíp, a hegedű, a tekerőlant, a citera, a furulya, a duda és a tárogató, amelyek együtt szólalnak meg a rockzene instrumentumaival. Fennállásuk óta több mint száznegyven zenealbumot publikáltak Magyarországon és külföldön.

A Kormorán után, fél kilenctől színpadra lépő Beatrice lányzenekarként indult, az együtteshez 1971-ben csatlakozott Nagy Feró, s a zenekar egyre inkább a lázadó rockzene felé fordult.

A pártállami kultúrpolitika folyamatosan akadályozta a szerintük „kezelhetetlen” zenekart, mely ennek hatására végül 1981-ben feloszlott.

A Beatrice az 1987-es újjáalakulása után, a rendszerváltás légkörében lett sikercsapat, továbbra is Nagy Feróval az élen – áll a közleményben, amely kitér arra is, hogy 1988-ban magánkiadásban jelent meg első lemezük, az 1991-es Utálom az egész XX. századot című második lemezük pedig 40 héten keresztül szerepelt a Mahasz lemezeladási toplistáján, és az első helyre is feljutott.

Borítókép: Nagy Feró énekes, a Beatrice rockegyüttes frontembere életműkoncertjén a Papp László Budapest Sportarénában 2018. április 7-én este