Pápai Joci túlzásba viszi az aggódást

Joci mindig is „para­papinak” vallotta magát, de amióta a kisfiának, Zalánnak eltört a sípcsontja, azóta végképp. Óvja, félti a gyermekeit, noha tudja, hogy nem lesheti minden mozdulatukat.

Bár néha tényleg túlzásba viszem az aggódást, a gyerekeimnek ebből igyekszem a legkevesebbet mutatni – kezdte a családapa a HOT! magazinnak.

Azonban a jelenlegi helyzet, amiben a koronavírus miatt vagyunk, megint teljesen más. De mint mindig, édesapaként most is muszáj helytállnom, pedig bevallom, én is kétségbe vagyok esve. A fiamat a törés miatt kontrollvizsgálatokra kellene vinnem, de nem tudom, és ez aggaszt. Azonkívül el vagyunk szeparálva az idős szüleimtől, a testvéreimtől, amit lelkileg mindannyian nagyon nehezen viselünk. Rendkívül összetartó család vagyunk, belegondolni is fáj abba, hogy akár hetekig nem láthatjuk egymást. De most ez van, nincs mit tenni. És ha ez nem lenne elég, még hipochonder is vagyok, szóval nem egyszerű most velem

– mosolyodott el végül Joci.

A karantén érthetően az énekes gyerekeit, a kilencéves Zalánt és a tizenöt éves Hannát is megviseli.

Mondanám, hogy a gyerekek legalább azt élvezik, hogy nem kell iskolába menniük, de hát ez sincs így. Nekik sem tesz jót sem a bizonytalanság, sem az, hogy össze vannak zárva az őseikkel; érthetően hiányoznak nekik a velük egykorú barátaik. Ettől függetlenül igyekszünk meglátni a jót. Ezer éve nem töltöttem ennyi időt a családommal, mint most, és ez igencsak ránk fért. A zene, még ha más formában is, a mindennapjaim része, és továbbra is készülök a júniusi Budapest Park-beli koncertemre, amit ha Isten is úgy akarja, akkor meg tudok tartani – tette hozzá a sztár, aki a munkával sem szeretne teljesen leállni.