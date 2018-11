Nacsa Olivér: másik ember lettem

A humorista hat éve döntött a teljes életmódváltás mellett, de azt maga sem sejtette, mekkora változásokat hoz mindez az életébe.

A humorista a Hot! magazinnak őszintén mesélt többek között az elmúlt évek nehézségeiről, a legszebb időszakokról és arról is, hogy miként tervezi a jövőt a párjával. Olivér hat évvel ezelőtt döntött úgy, hogy felhagy az addigi életvitelével, és sokkal tudatosabb, egészségesebb mederbe tereli. Maga sem gondolta, hogy a sportnak és a helyes táplálkozásnak köszönhetően – mindössze pár hónap leforgása alatt – egy egészen új embert lát majd viszont a tükörben. Összesen húsz kilótól szabadult meg – ami önmagában is elképesztő eredmény –, de ami még fontosabb: a külső változás a magáról alkotott képet is átformálta.

„Eleinte volt egy kis zavar a fejemben, hiszen ez az életmódváltás óriási siker volt az életemben,

végre tudtam azonosulni a tükörképemmel, ezzel szemben a közönség, a rajongók nem teljesen értették, hova tűnt a már jól ismert duci humorista” – kezdte a híresség a HOT! magazinnak.

Némi időbe telt, mire Olivérnek sikerült megértetnie az emberekkel, hogy csak a külső új – a humor és ő maga a régi. Bár kétség sem fér hozzá, sokkal magabiztosabbá vált a színpadon és az életben is.

„Elmúltak bizonyos gátlások, amitől, mondanom sem kell, minden könnyebb lett. Megnőtt az önbizalmam, és nem túlzás, másik ember lettem. Visszagondolva, ez új kapukat nyitott meg: bátrabb, merészebb húzásokat hoz az, aki belül kiegyensúlyozott. Velem legalábbis így volt. Nagy valószínűséggel részben emiatt is kezdtem az üzleti élet felé kacsingatni, és mertem belevágni a fejszémet például egy olyan nagyszabású rendezvény létrehozásába, mint a Budavári Palotakoncertek.”

Noha a fogyás olyan hatással volt rá, mintha kicserélték volna, a humorista idővel belátta, hogy túlzásba esett; ha hosszú távon meg akarja őrizni ezt az új életformát, nem szabad ennyire szigorúnak lennie magával.

„Csúnyán fogalmazva, túlfogytam. Ezt belátva, szándékosan annyit szedtem vissza, amitől egészséges formát kaptam. Ráadásul szeretem a hasamat, imádok jókat enni, a gasztronómia világában tökéletesen kiismerem magam, kifogyhatatlan ötleteim vannak, hogy a kedvesemmel hol költsünk el egy jó vacsorát. A hedonizmusomat pedig az edzéssel kompenzálom.”

A magánélete és a karrierje is sínen van, és tudatosan dolgozik azért, hogy ez így is maradjon. De mindezt már nem csak magáért teszi: a szerelmével, Barbival közös jövőt tervez, szeretnének családot alapítani. Olivér elárulta, hogy a negyvenedik születésnapját már szívesen töltené férjként, édesapaként. Addig még tíz hónap van hátra, így akár teljesülhet is az álma.

„Hiszek a család és a házasság intézményében. Bevallom őszintén, nagyon szeretném, ha a negyvenedik születésnapomon már férj és feleség lennénk a Barbival. Mint ahogy azt is – feltéve, ha Isten is úgy akarja –, hogy addigra már egy családdá bővüljünk. Hogy ez negyvenéves koromig sikerül-e, azt nem tudom. Van, amivel az ember tud számolni, és van, amivel nem; ez inkább egyfajta vágyakozás, hogy milyen szép is lenne. Amivel most tudok tervezni, hogy az életemben legyen stabilitás, biztonság, és legfőképpen – ami már meg is van –, hogy legyen egy ilyen csodálatos társ mellettem, akivel mindennap azt érzem, hogy kiforgatom a világot a sarkaiból” – mesélte Tatár Csilla vlogjában.

Humorral tarolnak A Bagi–Nacsa páros több mint húsz éve áll a színpadon, amiért nem győznek elég hálásak lenni. Iván és Olivér eleinte maguk sem hitték, hogy ennyire sikeres lesz a formációjuk. A humoristák 1995-ben egy házibuliban találtak egymásra, és már az első perctől egy hullámhosszon voltak, így egyenes út vezetett az ismertséghez.

