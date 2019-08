Két napon is teltházra számítanak a szervezők

Gyakorlatilag máris teltházasnak tekinthető az idei, immár 27. Sziget fesztivál szerdai nyitónapja, amikor Ed Sheeran lesz a fő fellépő. A szervezők tájékoztatása szerint az utolsó, augusztus 13-i napra, amikor a Foo Fighters és a Twenty One Pilots is színpadra lép, szintén valószínű a telt ház.

Idén hatvankét országból érkeznek fellépők, mintegy ezer program lesz a fesztiválon.

Koncertet ad még a nagyszínpadon mások mellett a National, Macklemore, a Franz Ferdinand, Richard Ashcroft, Martin Garrix, a Florence + The Machine és Johnny Marr. A második legnagyobb helyszínen, az A38 sátorban lép fel például Frank Turner, a Razorlight, a CHVRCHES, Xavier Rudd, James Blake, Richie Hawtin, a Broken Social Scene és a Metrik.

A Petőfi Rádió – Telekom VOLT Színpad a hazai élmezőny mellett külföldi fellépőket is kínál.

„Az utolsó, 13-i nap négy fellépője, köztük a Twenty One Pilots és a Foo Fighters fellépési díja eléri a 2016-os teljes nagyszínpadi költségvetésünket. Az idei kilenc headliner-kategóriás fellépő díja is meghaladja az eddigi csúcstartóét”

– mondta Kádár Tamás, a Sziget főszervezője az MTI-nek a hétfői sajtóbejáráson. Hírek szerint a csúcsgázsik több millió dollárra is rúghatnak.

Kádár Tamás arról is beszélt az újságíróknak, hogy idén először nem csak zenei előadók lépnek a Sziget nagyszínpadára.

„A Love Revolution kampány jegyében a koncertek közötti átállások alatt mások mellett Jane Goodall ENSZ-békenagykövet, világhírű csimpánzkutató, Emi Mahmoud költő, aktivista, az UNHCR jószolgálati nagykövete vagy az amerikai táncos Drew Dollaz, vagy a szintén táncos svájci Dakota és Nadia szól a közönséghez”

– mondta, hozzátéve, hogy videoüzenetben közvetíti gondolatait Al Gore volt amerikai alelnök, a Climate Reality Project elnevezésű civil szervezet alapítója.

A Sziget tavaly indított Love Revolution kampánya az emberi jogok védelmére, a rasszizmus elleni fellépésre, a zöld bolygó megóvására, a környezetvédelemre, valamint a háborúellenességre fókuszál. A kampány részeként az idei gazdag kulturális programkínálatban is megjelennek olyan témák, mint a környezettudatosság vagy az emberi jogok védelme.

Bár a fesztivál csak szerdán kezdődik, mintegy tízezer ember van már a Szigeten.

Kádár Tamás az MTI kérdésére kifejtette: külföldről Nagy-Britanniából jön a legtöbb látogató, ők mintegy 18 ezren lesznek, utána a hollandok következnek 14-15 ezer „szigetelővel”. Utánuk a franciák, a németek és az olaszok jönnek.

Tavaly látogatócsúcs született, több mint félmillióan szórakoztak a fesztiválon.

Kádár Tamás szerint azonban idén valószínűleg nem lesz újabb látogatócsúcs. „A látogatószám úgy jön ki, hogy az egy adott napon belépők számát adjuk össze hét napra. Az angolok most elsősorban a három- és ötnapos bérleteket vették, a hétnapos bérletek eladásában idén tapasztalható némi visszaesés, napijegyekből viszont több fogyott, mint tavaly” – mondta a főszervező az MTI-nek.

Az eddigi világzenei színpad helyén Világfalu épül Karaván Sátorral és Afrika Faluval, a kínálatban világzenével is. A Hungarikum falu a szentendrei Skanzen kiállítási sátrát hozza a Szigetre, ezúttal is színes és minőségi kínálattal jelentkezik a klasszikus, opera- és jazzszínpad, a Nagy Utcaszínház fellépője a Les Commandos Percu ütősökkel operáló csapata lesz. A Cirque du Szigeten francia, etióp és kanadai társulat is bemutatkozik, a Német Turisztikai Hivatal a Bauhaus 100. évfordulója alkalmából virtuális térrel várja az érdeklődőket, hagyományosan sportzónát is kialakítanak.

Idén is kinyit a Civil Sziget, a Sátorok Határok Nélkül helyszín a migráció, a kulturális sokszínűség kérdéseivel foglalkozik, az amerikai gyökerű Sziget Portal projekt konténerstúdiójában Irakkal, a palesztin Gázával, Észak-Afrikával és számos más helyszínnel lehet élő kapcsolatot teremteni a befogadás és a tolerancia jegyében. A Színház és Táncsátor egyik előadását Marco Layera rendezi: olyan kiskorú chilei lányok mesélik el történeteiket, akik a családon belüli erőszak, a megfélemlítés, a kiközösítés áldozatai lettek. A dél-koreai Elephants Laugh előadásában Magyarországon élő menekültek szerepelnek.

A re-pohár rendszer idén is folytatódik, a műanyag tányérokat, evőeszközöket, szívószálakat és zacskókat teljesen száműzik, a fesztivál területén komposztáló üzemet állítanak fel, amelyet az Óbudai-sziget rekultivációjára használnak, a víztakarékosságra kiemelt figyelmet fordítanak és Eco Campinggel is készülnek.

„2021-re végleg száműzni akarjuk az eldobható műanyag palackokat a fesztiválról” – jegyezte meg a főszervező.

Benis Dániel, a Sziget műszaki igazgatója arról beszélt, hogy húszezer ember szolgálja ki a fesztivált, beleszámolva mások mellett a cateringeseket, az egészségügyi részlegben dolgozókat, a biztonsági őröket és a technikusokat is.

A fesztivál három héten keresztül épült és egy hétig tart a lebontása. A Sziget építése során 27 kilométer kerítést építettek, 21 ezer négyzetméter járólapot, nyolcezer négyzetméter alumínium járófelületet fektettek le, a sátrakban további 23 ezer négyzetméter dobogót használtak.

Ezerkétszáz mobilvécével, hatszáz angolvécével és két kamionnyi vécépapírral készülnek, több mint ötszáz zuhanyzó áll a fesztiválozók rendelkezésére.

A Sziget látványvilágát több mint száz különböző művészeti alkotás, egyedi szobor és funkcionális térinstalláció díszíti, negyven kilométernyi fényfüzér ad egyedi világítást húszezer izzóval és ezer lampiont is kifüggesztettek.

A biztonságot 1200 őr és további száz rendvédelmi személy védi, hatszáz fős egészségügyi bázis épül, a Szigeten háromszáz tűzoltó dolgozik, és egy 24 órában működő húszfős vezetési törzs meteorológussal, a fegyveres erők képviselőivel, operátorokkal.

Borítókép: Ed Sheeran 2018. február 23-án