Mága Zoltán is közreműködik az Európa 2020 című dal angol nyelvű változatában (videó)

Több mint 3 millióan látták már Ragány Misa és Nagy Szilárd: Európa 2020 – a Remény himnusza című dalát, mellyel a világjárvány okozta kihívásokra szeretnék felhívni a figyelmet. A mű a nagysikerű Varga Miklós-Varga Mihály dal feldolgozása. A szerzőpáros most angolul is elkészítette a dalt, melyben Mága Zoltán hegedűművész is közreműködik.

A szerzőpáros a dalban arra hívja fel a figyelmet, hogy a felelős magatartás és az összefogás a legszükségesebb a nehéz helyzetben. Az alkotók azért döntöttek az angol verzió elkészítése mellett, mert a dalnak már megjelenését követően óriási sikere volt itthon, és határainkon túl is. Eddig több mint 3 millió megtekintésnél jár.

„Eredetileg nem is gondoltunk rá, hogy elkészítsük a dal idegen nyelvű verzióját, de olyan sokan kérték, annyi helyről érkezett visszajelzés, hogy szeretnék angolul is hallani a feldolgozást, hogy végül belevágtunk. Csarnai Borbála fordítása szerintünk fantasztikusan sikerült, abszolút átjön benne az üzenet – a hit, a remény, a szeretet, és az összefogás – ami rendkívül fontos volt számunkra. Úgy gondoljuk, hogy a dal nemcsak az elmúlt időszakra érvényes, hanem arra is, hogy a vírus után hogyan hozzuk rendbe Európát. Magyarországon ez a dal lett az összefogás himnusza, bízunk benne, hogy az egész kontinensen az lehet” – magyarázta Nagy Szilárd, az egyik szerző és előadó.

Ragány Misa, a másik előadó szintén bízik abban, hogy a hazaihoz hasonló fogadtatásban részesül majd a dal és a klip, tágabb otthonunkban, Európában is. „Fantasztikus érzés, hogy a dalunk ilyen rövid idő alatt ennyire sikeres lett, és hogy az embereknek valóban adni tudtunk vele reményt, hitet, támogatást a nehéz napokban.”

Az alkotók egy grandiózus videoklipet álmodtak meg, amelyben magyar ismertségeket kértek fel szereplőnek. Varga Miklós, az eredeti dal egyik szerzője is örömmel vállalta, hogy szerepel. „Amikor először megkerestek a fiúk, hogy éppen a koronavírus járvány kezdetén szeretnék átdolgozni ezt a dalt, természetesen igent mondtam, és nagyon jó ötletnek tartottam, mert a helyzetre kivetítve nagyon erős a mondanivalója az eredeti, és ennek az új verziónak is. A sikere mindannyiunkat meglepett, hiszen már több mint 3 millióan látták, így az is természetes volt, hogy a szerzőtársam jogutódja és én magam is rábólintunk, hogy újra nemzetközi porondra lépjen. A nyolcvanas évek óta több komoly előadó is elénekelte nagy sikerrel külföldön, listákat vezetett, a dallam nem lesz ismeretlen. Amikor felkértek, hogy szerepeljek a külföldi verzió klipjében, nagy örömmel vállaltam, szimpatikus volt a kezdeményezésük. Kíváncsian várom a fogadtatást!” – magyarázta Varga Miklós.

A szerzőpáros megtisztelve érzi magát, hogy a hegedűszólót egy olyan művész játssza, aki legutóbb Michael Bublé lemezén is szerepelt, és Amerika legnagyobb televíziós csatornáján a PBS-en a 16-szoros Grammy-díjas David Fosterrel zenélt együtt.

Mága Zoltán Liszt Ferenc-díjas hegedűművész azt mondja, a dal üzenetével (hit, remény, szeretet és összefogás) tökéletesen tud azonosulni, hiszen ő maga elsők között reagált a koronavírus okozta hazai kihívásokra. „Több száz tabletet adományoztunk nehéz sorsú gyermekeknek, hogy gond nélkül részt vehessenek a digitális oktatásban. Nem először segítek kórházaknak, most is felajánlottam, hogy egy lélegeztetőgépet vásárolunk, így segítjük a betegek gyógyulását. Az augusztus 20-ai állami ünnep alkalmából pedig nagyszabású hálaadó koncertet szervezünk a Szent István Bazilika előtti téren, ahol közel 10 ezer ember hallhatja a szimfonikus zenekarom és Kossuth-díjas és rangos művészek előadását. Így mondunk köszönetet azoknak az orvosoknak, ápolóknak, akik minden egyes percben embertársaink életéért küzdöttek a kórházakban, és köszönetünket fejezzük ki a védekezésben dolgozó állami vezetőknek, a rendőröknek, a katonáknak, és az önkéntesnek, valamint a karitatív szervezeteknek, hogy segítséget nyújtottak a rászorulóknak. Hálaadó koncertünkkel tisztelegni szeretnénk azok előtt is, akik az alapvető szolgáltatások ellátását végezték a koronavírus miatt elrendelt veszélyhelyzetben, és biztosították a napi szükségleteink elérését.” – tette hozzá a hegedűművész.

A klipet rendezte Závodi Marcel, gyártásvezető Lévai-Hangyássy Bence, a dal, valamint klip producere Spaics Igor, a zenei producer Szűcs Norbert, a hangszerelő Cseh István. A klipben feltűnik Keresztes Ildikó, Király Gábor, Kiss-B. Atilla, Maszlag Bálint, Mága Zoltán, Schobert Lara, Szabó Péter és Varga Miklós is.