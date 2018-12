Külföldi és magyar sztárbandák zúznak az idei Téli Fekete Zajon

A sötét zenék kedvelőit többek között a She Past Away, a VHK, a Black Bartók, a Jazzékiel, és a Rabia Sorda szórakoztatja december végén.

Ezt ne hagyja ki! Várd a vendégeket a legédesebb aprósüteményekkel az ünnepek alatt!

2017-hez hasonlóan idén is lesz Téli Fekete Zaj, ami az augusztusi, mátrai fesztivál egynapos, év végi kiadása. December 28-án a Dürer Kert 4 színpadán 20 koncert, kiállítás és hajnalig tartó afterparty várja a Zajongókat.

HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS

Pár év kihagyás után idén szervezték meg újra a Fekete Zaj Fesztivált, amelyre eredeti helyszínén, a mátrai Sástó partján került sor augusztusban, és a 3 nap alatt többek között az Igorrr, a Crippled Black Phoenix és Anna von Hausswolff is fellépett. A 2019. nyári fesztivál időpontja már bejelentésre került, de addig is a szervezők összehoztak egy téli extra napot, méghozzá egy rakás szuper hazai és nemzetközi klubzenekar meghívásával – ez lesz a Fekete Zaj Tél.

A headlinerek egyike a She Past Away: ez a zenekar darkwave zenét játszik a ’80-as évek hangzását megújítva, jellegzetes, poszt-punk gitármegoldások és minimalista esztétikájú, török nyelvű dalszövegek segítségével:

Az este másik nagy dobása a Rabia Sorda, ami az Hocico-ból ismert, Mexikóból származó Erk Aicrag mellékprojektje, német gitárossal és dobossal kiegészülve. A projekt albumról albumra kicsit más irányt vesz, az Hocico-nál egy fokkal kevésbé brutális electro-industrial zenét játszanak.. persze itt még a „kevésbé brutális” is leszedi a fejünket, mint például a The World Ends Today című lemez, és a Valentin napon kiadott Violent Love Song című „ballada”:

Az olasz Geometric Vision Nápolyból indult 2012-ben: Ago Giordano alapította több szóló electro darkwave projekt után, egy gitáros és egy basszusgitáros meghívásával. Fire! Fire! Fire! című idei lemezük már a harmadik a sorban; sodró hangulatú coldwave tánczenére számíthatunk tőlük. A Head című dal videóját itt láthatjuk:

A legnagyobb ugrálásra pedig valószínűleg a Dear Deer fellépése alatt számíthatunk: Federico Iovino és Sabatel duója basszusgitár, gitár, szintetizátor és ének segítségével rak össze pörgős elegyet post-punk és noise alapokból, „no wave” és disco hatásokat keverve. A Chew-Chew című friss lemez egyik dala a Claudin in Berlin:

A hazai fellépők között ott lesz most is a VHK: Grandpierre Atilla és a zenekar a koncert után a tervek szerint stúdióba vonul majd. Játszik majd a Jazzékiel is: a 2001-ben alakult alternatív zenekar nemrég mutatta be saját változatát az Anima Sound System Még, még című dalából: az extra szélesvásznú klipet látva Prieger Zsolt úgy reagált, hogy soha sem gondolta volna, hogy lehetséges „ennyire hideg és okos verzióját” létrehozni a dalnak, ami „mégis tele van humorral”:

A 4 színpadon ott lesz még ’18-as nyári Zaj egyik hazai közönségkedvence, az Entrópia Architektúra, vetítőgépek és a post-rock metszéspontjában játszó győri zenekar, a Pozvakowski, és a ’80-as évek synth dallamait minimalista hangzásban előadó bécsi duó, a Mitra Mitra.

A hazai alternatív színtért képviseli majd a Black Cloud címen nemrég új EP-vel jelentkező Black Bartók, az elektronikus popzene és a tremolókar-rángató glamúros rock között félúton alkotó Hippikiller, és a punkslágereket feldolgozó Lopunk.

A kissé elborultabb vonalat hozza a kísérletező, elektronikus zenét játszó Anez, a szintén különc, noise-synth-waltz zenét játszó szegedi Lajka, a súlyos hangulatú post-metal rituálékat bemutató Svoid, a matekos post-metalt toló Arkas, és az eklektikus népzenét post-rock és sludge elmekkel ötvöző Guruzsmás.

A headbangelő szekciót erősíti a tömény thrash metalt szállító Slogan, a progresszív, groove-os metal dalokat jászó szegedi Dystopia és a mocsári party metalban utazó pécsi Longbong.

A helyszínen a koncertek mellett megtalálhatjuk a Háttérzaj Litzine csapatát is, akik elhozzák a mátrai Fekete Zajon készült kiadását a zine-nek, és egy kiállítást is megtekinthetünk, a koncertek után pedig afterparty vár majd.

További infókat ide kattintva érhetünk el az eseményről, Facebookon itt jelezhetünk vissza, jegyeket pedig itt vásárolhatunk elővételben.

Borítókép: A Dear Deer zenekar

HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS