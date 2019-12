Kivel alszanak a magyar sztárok?

Som-Balogh Edina, Kasza Tibor, Kardos Eszter és Majoros Hajnalka mesélt családjuk alvási szokásairól.

Ahány ház, annyi szokás – igaz ez az együtt alvásra is. Szinte minden kezdő szülő megfogadja, hogy nem fogja a közös ágyban altatni a gyermekét. Aztán, amint hazakerül a babaillatú újszülött, az élet és az ösztönök sok esetben felülírják az eredeti elképzelést – írja a Hot! sztármagazin nyomán a Vasárnap Reggel legutóbbi száma.

Kardos Eszter

A Barátok közt Vandájának már másfél éves a kisfia, aki most már egy-két kivétellel átalussza az éjszakákat a saját ágyában.

„Az első pár hónapban az ágyunk mellett, bébiöbölben aludt Erik. Így könnyebb volt, nem kellett felkelni a szoptatásokhoz. Négy hónapos korától viszont a saját szobájában alszik” – árulta el Eszter, aki fokozatosan szoktatta hozzá a kisfiát az új helyzethez. – „Nekünk így alakult, arról nem beszélve, hogy mi is nyugodtabban tudjuk élni a házaséletünket a hálószobában. Ha éjszaka felsír, akkor azonnal átmegyek hozzá. Reggelente viszont elmaradhatatlan, hogy összebújjunk és még együtt lustálkodjunk picit.”

Kasza Tibor

Kasza Tibi és Kasza-Darai Andrea az első három hónapban megosztották az ágyukat Lorával.

„Sok véleményt hallottunk ez ügyben, de nekünk így volt jó. Három hónap után végül tudatosan átszoktattuk a saját szobájába” – mesélte az énekes-műsorvezető, aki szerint így mindenkinek komfortosabb. – „Így nyugodtan tudunk összebújni és filmezni Manóval, nem kell azon aggódni, hogy Lorát zavarjuk az alvásban. Ráadásul állítólag horkolok, és nem hiszem, hogy ez pihentető lenne számára” – tette hozzá Tibi, aki ennek ellenére már nagyon várja azt az időszakot, amikor kislányuk az éjszaka közepén áttotyog, és közéjük bújva alszik tovább.

Som-Balogh Edina

Bár a kétgyermekes édesanya az első babája születése előtt úgy gondolta, hogy a kisfia egészen biztosan külön szobában fog aludni, az élet átírta a forgatókönyvet.

„Nonoka körülbelül három-négy hónapos korától aludt köztünk. Igény szerint szoptattam, és így én is sokkal többet tudtam aludni. Lilinél pedig már nem is volt kérdés, hogy közénk kerül” – árulta el a színésznő, akit sokan riogattak azzal, hogy így nehéz lesz átszoktatni a gyerekeket. Ehhez képest Noel kétévesen önállóan döntött a különalvás mellett. – „Lili is a saját ágyában alszik el, de éjszakánként vándorol.” – Edina azt is elárulta, hogy ennek ellenére nem szenvedett csorbát a házaséletük. – „Nem ezen múlik a házasélet. Kifogás mindig van. Ha valami nem működik, akkor teljesen mindegy, ki hol alszik.”

Majoros Hajnalka

Hajninak nincs könnyű dolga, ha érvényesíteni szeretné az akaratát három pasi mellett. Így néha muszáj a rossz zsaru szerepébe bújnia.

„Bár a gyerekek számára öröm velünk aludni, nekünk Petivel nem olyan nagy buli. Egy ideig engedtem nekik, majd elegem lett. Volt, hogy egy este alatt hússzor vittem vissza a gyereket az ágyába, és huszonegyedszer is visszajött. De nem hagytam rá, és végül én nyertem” – büszkélkedett a blogjában a kétgyerekes édesanya.

Hajninak a két fia a mindene, de úgy érzi, hogy a határok kijelölése és a következetesség fontos a gyerekek életében.

Borítókép: illusztráció