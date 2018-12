Két új Rúzsa Magdi-album is mehet a fa alá

Aduász címmel új dalokat tartalmazó stúdiólemezt készített Rúzsa Magdi. A népszerű énekesnő idén februári dupla Aréna-koncertje szintén megjelent CD-n és DVD-n.

Rúzsa Magdi Aduász című albumán érzelem-hullámvasútra ülteti a hallgatót. Énekel szerelemről, magányról, múltról, máról, örömről és nehézségekről. Magunkra ismerhetünk minden egyes dalban – szerepel a menedzsment által az MTI-hez eljuttatott közleményben.

A több mint tíz éve Magyarország legsikeresebb énekesnői közé tartozó Rúzsa Magdi ötödik stúdiólemezét Szakos Krisztiánnal készítette. Utóbbi korábban elsősorban Ákos zenekarából volt ismert, az elmúlt években dolgozott együtt mások mellett a Compact Discóval, Kállay-Saunders Andrással, Kozma Orsival és Caramellel. Ezúttal ő volt valamennyi dal társszerzője, a hangszerek megszólaltatója, emellett a zenei produceri és hangmérnöki feladatokat is ő végezte.

Az Aduász valamennyi szövegét Rúzsa Magdi írta. Ezek többségének a szerelem a témája, az Életfolyó igazi szerelmi vallomás.

A tizenhárom új dal közül a címadó szerzeményhez, valamint a Légzés című dalhoz már klip is készült, az Éva baldachinja című dal a karácsonyról szól.

Az Aréna koncert című kiadvány szintén a Magneoton/Warner gondozásában jelent meg. A CD-t és DVD-t is tartalmazó anyagot idén február 23-24-én rögzítették a Papp László Budapest Sportarénában, ahol az énekesnő vendége Presser Gábor volt. Rúzsa Magdi ismert slágerei – Szerelem, Jel, Érj hozzám, Április, Gábriel – mellett olyan dalok is elhangzottak, mint a Gondolj rám, amelyet Presser Gáborral közösen adtak elő. A DVD-n a koncert mellett a látvány- és kulisszavilágot werkfilmen is megörökítették.

Az előadó 2007-ben Magyarország képviseletében Aprócska blues című számával a 9. helyen végzett a helsinki Eurovíziós Dalfesztiválon. 2011 novemberétől önálló estje ment a Pesti Színházban Magdaléna Rúzsa címmel, 2013 és 2015 között szerepelt a közmédia dalválasztó műsora, A Dal zsűrijében.

Eddig öt stúdióalbuma jelent meg – az Ördögi angyal (2006), az Iránytű (2008), a Tizenegy (2012), az Érj hozzám (2016) és az Aduász (2018) -, ezek mellett öt koncertlemezt is készített. 2007-ben Fonogram-díjat kapott

mint az év felfedezettje, tíz évvel később pedig az év modern pop-rock albuma kategóriában. 2012-ben Artisjus-díjat vehetett át.

Borítókép: Rúzsa Magdi énekes koncertje a 29. Bálványosi Nyári Szabadegyetem és Diáktáborban (Tusványos) az erdélyi Tusnádfürdőn 2018. július 24-én.

MTI Fotó: Veres Nándor

HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS

HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS