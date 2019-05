Íme a Magyarország Szépe döntősei

A legrangosabb hazai szépségverseny győztese a thaiföldi Miss World-ön is megmérettetheti magát.

Június 23-án 19:30-tól a Duna Televízió és a Duna World élő showműsorában immár hatodjára választják meg Magyarország Szépét. A győztes többmillió forint értékű nyereménnyel gazdagodik és lehetőséget kap arra, hogy hazánkat képviselje a világ egyik legrangosabb szépségversenyének világdöntőjén, a Miss World-ön, amit Thaiföldön rendeznek meg.

Az adásban, ahogy azt a nézők már megszokhatták, négy különböző öltözékben vonulnak végig a kifutón a döntősök. A jól ismert bikinis kör mellett nemzeti öltözetben és estélyi ruhában is kifutóra lépnek a lányok, ezeket idén Merő Péter tervezi.

Az úgynevezett kreatív tour-ban egyedülálló módon, most először minden lányra más és más magyar divattervező készít ruhát. Az egyes tour-ok után a zsűritől a 2-2 legkevesebb pontot kapott lány kiesik.

A műsorvezetők Rókusfalvy Lili és Fehérvári Gábor Alfréd, Freddie lesznek. Mindkettőjük számára új kihívást jelent ez a feladat, és izgatottan készülnek az első közös, élő showműsorukra. A döntőt megelőző este, azaz június 22-én képernyőre kerül, „A királynők útja” című háttérműsor. A félórás program a verseny felkészülési időszakának legizgalmasabb és legfontosabb pillanataiba, kulisszatitkaiba enged bepillantást, Rókusfalvy Lilivel.

A húsz döntős, akik között már ott van az ország új szépségkirálynője: Banicz Noémi, Bukta Lili, Csonka Rebeka, Gaál Tímea, Hegedűs Zoé, Kis Virág, Kiss-Juhász Vivien,

Kövesi Zsuzsanna, Lakatos Lilla, Magosi Viktória, Márki Adél, Markóczy Annamária, Márton Fanni,

Molnár Kinga, Molnár Orsolya, Nagypál Krisztina, Ollári Barbara, Schneider Réka, Simon Boglárka és

Szabó Lilla

A budapesti sajtótájékoztatón nemcsak a főszereplő lányokat, de az új koronákat is leleplezték az újságírók előtt. Az új koronák a Cango & Rinaldi és a Swarovski Crystals kooperációjából születtek.

Mindhárom koronát több száz csillogó kristály ékesíti több méretben és színben. Az első helyezett koronájának tetjét elegáns Light Sapphire színű kristályok díszítik. Mindhárom korona egyedileg és kézzel készült és prémium minőségű ródium bevonattal.

A legszebb lányok júniusban a felkészítő táborba vonulnak, hogy közel két hétig az előttük álló megmérettetésre készüljenek: koreográfiát tanulnak, kőkemény edzéseken vesznek részt és további háziversenyen bizonyítják rátermettségüket. A Miss Beauty Face, a Miss Bikini, a Miss Sport és a Miss Talent versenyek tétje pedig igen nagy: a leggyengébben teljesítőknek csomagolniuk kell, így a tábor végére már csak tizenhatan maradnak. Ők vehetnek részt a televíziós döntőben.

A Miss World legfontosabb missziója a társadalmi felelősségvállalás, így a magyar versenyben is kiemelt szerepet kap ez a téma. A táborban a Miss Charity alversenyen a lányok a saját maguk által leforgatott videóval prezentálják, milyen projektet támogatnak, milyen ügyért állnak ki. Ebben az alversenyben nincs kiesés, a finalisták egymásra voksolva választják ki a legszimpatikusabb kezdeményezést. A leendő győztesnek a világdöntőn is képviselnie kell az általa felkarolt projektet.

Miközben a felkészülés zajlik, a zsűri tagjai többször is látogatást tesznek a táborban, az alversenyeken is zsűriznek, így az élő adásra már jobban megismerik a döntősök személyiségét, ami megkönnyíti a pontozást a műsorban.

Az első helyezett a Miss World Hungary koronáját viseli egy évig és többek között övé lesz egy új autó, egy egymilliós reklámszerződés, valamint egy két fős, egzotikus utazás is. A képernyő előtt ülők a közönségszavazással idén is kinyilváníthatják véleményüket. Voksolni alapdíjas telefonszámon lehet majd a nézők által legszebbnek ítélt jelöltre. A műsor honlapján tájékozódhatnak a versenyről, a döntősökről a felhasználók, és ezen a platformon is támogathatják szimpátia szavazatukkal a finalistákat. Az itt legtöbb voksot kapó lány „A legszebb mosoly” cím birtokosa lesz.