Ha erre a villamosra száll, ne lepődjön meg, ha sztárzenekarba botlik!

A Dallamos Villamos évek óta csilingel, de „tájékoztatjuk tisztelt utasainkat”, hogy idén, szeptember 8-án minden eddiginél nagyobb bulit csaphatnak – akár munkából hazamenet is.

Fellépni legfeljebb a hagyományos, régi típusú villamosok kapaszkodóval ellátott lépcsőjén szoktunk – nem úgy például az Anna and the Barbies, akik másokkal együtt nemes egyszerűséggel színpadnak használják ezúttal a sárga járgányt, és úgy lépnek fel benne.

Nyugodtan ki lehet szedni a füleseket és le lehet tenni a telefont, hiszen a jó zene és az izgalmas történés garantált:

mi mást várhatnánk például az örökzöldeket dixieland-stílusba fazonírozó The Marching Jazz Bandtől, az OliverFromEarth-től, az extravagáns YOULI-tól vagy az ezúttal akusztik trióval érkező mindenki kedvencétől, az Anna and the Barbies-tól? Vagy a Dallamos Villamos állandó fellépőjétől, a Villon triótól, akiknek a különleges járgány hivatalos dalát is köszönhetjük?

A hangulatos nosztalgiaszerelvényen az utasokhoz és az ellenőrökhöz a fent említett magyar sztárzenekarok társulnak, hogy élőzenével dobják fel a megállók közti zötykölődést. Az idén 50 éves BKV együttműködésével a fővárosi 4-es villamos vonalán futó viliken élőzenével, a délután folyamán összesen tizenhat fellépővel találkozhat az utazó közönség: ott lesz a Veszprémi Utcazene fesztivál közönségdíjasa, a Bárterápia, de a Fülesbagoly tehetségkutató nyertese, Ruby Harlem, NÁGI, a Gyík zenekar és a Raj, a Vírus Zenekar és Veraszívem is.

A nem mindennapi program a Zeneszöveg.hu kultúrmissziójából indult, de mára a magyar zenét támogató, nagyszabású rendezvénnyé nőtte ki magát.

Sőt, a Dallamos Villamos idén új elemmel: a „gyerekzenei idősávval” gazdagodik,

kedvezvén ezzel a kisgyermekes utasoknak, és illeszkedve a Családok Éve koncepciójába is. A gyerekkoncertek között találjuk a kicsik nagy kedvencét, a Buborék Együttest, de zenél majd a gyerkőcöknek a Búgócsiga és a Kalap Jakab is.

A szerelvény továbbra is a Magyar Dal Napja szellemében fut, idén kiemelt figyelemmel az 50 éves BKV-ra.

Borítókép: A HatsBand együttes tagjai zenélnek a magyar dal napja alkalmából a 4-es villamos vonalán járó nosztalgiaszerelvényen, a dallamos villamoson 2015. szeptember 12-én.

Forrás: MTI Fotó: Bruzák Noémi