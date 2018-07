Federer nyers halszemet ropogtat Bear Grylls-szel (videó)

A legendás teniszcsillag nemcsak a pályán képes bizonyítani rátermettségét: a legnagyobb túlélőművész műsorában arról is tanúságot tesz, hogy a jég hátán is megél.

Ezt ne hagyja ki! Keresd a mobilodon: likebalaton.hu

Az amerikai NBC tévécsatorna helyi idő szerint vasárnap este hétkor tűzi műsorára Bear Grylls és Roger Federer túlélőpróbáját a Running Wild with Bear Grylls (Sztárok a vadonban) című sorozat részeként. Az epizódot tavaly vették fel, de csak most kerül adásba. A premierrel kapcsolatban Federer is nagyon izgatott, néhány fotót meg is osztott a közösségi oldalán. „Ma este bevadulunk!” – írta.

HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS

A jelenleg Wimbledonban versenyző Federer Bear Grylls-szel együtt többek között frissen kivágott halszemet evett és halálos, jeges zuhatagon ereszkedett alá a svájci Alpokban.

Roger szerencséjére túravezetője olyan rutinos, hogy még pingpongozni is adódott alkalmuk.

A két sztár egyébként kölcsönösen nagy tisztelői egymásnak. Federer nagyon lelkes lett, amikor Bear meghívta a műsorba, a részvételének akadálya versenynaptárának szoros időbeosztása és a sérülések elkerülése volt, ám végül mindkét problémát elhárították – írta meg a tennisworldusa.org.

„Szerintem ez az adás megmutatja az emberek egy másik arcát, oldalát: belőlem például egy tudatos, koncentrált teniszezőt látnak, aki soha nem törik meg a nyomás alatt, pedig ez ostobaság. Végtére is mind egyformák vagyunk, ugyanazok a problémáink és mindenkinek megvannak a félelmei. Én is sokszor félek, különösen akkor, ha valami nagyon extrém dolgot kell tennem”

– mondta Federer.