Életmentő műtétje után már jól van az Ismerős Arcok énekese

Nyerges Attila az utolsó pillanatokban került kórházba, ahol azonnal meg is műtötték.

Nyerges Attilának, az Ismerős Arcok énekesének október elején volt életmentő műtétje. Egy autós szabálytalanul hajtott Nyerges motorja elé, aki már nem tudta elkerülni az ütközést. A baleset nem tűnt komolynak, az énekest könnyű sérülésekkel engedték haza a kórházból, azonban néhány nappal később, ahogy mi is megírtuk, már nagyon súlyos állapotban vitték ismét kórházba, ahol azonnal meg is operálták.

Nyerges Attila már otthonában lábadozik, és most a Borsnak mesélt a lassan egy hónapja történt balesetről és műtétről: „négy nappal azután, hogy hazaengedtek, hétfőn rosszul lettem, és mint kiderült, a lépem szétrobbant, elkezdtem befelé vérezni. Délután 4-5 óra felé mentővel vittek a kórházba, másfél órán belül már a műtőasztalon voltam.” Az énekes azt is elmondta, hogy az első kórházi kezelésnél nem hibáztak a szakemberek, hogy hazaengedték, mivel az első vizsgálatoknál nem lehetett látni a komolyabb belső szervi problémát. Ugyanis a nem minden esetben mutatkozik meg a lép komolyabb sérülése. Sokszor csak napokkal később jelentkezik a baj.

„Az életmentő műtét után meglehetősen gyorsan javult az állapotom, a következő hétfőn már haza is engedtek. A fájdalmaim lassan múlogatnak, és hematológushoz kell járnom, mert a lép szerepét át kell vennie a többi szervemnek, ami jó féléves procedúra lesz. Elvileg semmit nem kell másképp csinálnom, mint korábban, kaptam kötelező, egész életre szóló védőoltásokat, illetve elég hosszú ideig vérhígítót kell injekcióznom a trombózisveszély miatt” – mondta Nyerges. Az Ismerős Arcok egyébként november 29-én Pécsen játszik újra, és a tervek szerint onnantól már minden, korábban meghirdetett koncertet megtartanak. A jövőről Nyerges azt is mondta, „december 15-én lesz az ötvenéves szülinapi bulimmal egybekötött nagykoncertünk a Barba Negra Music Clubban, amit nyugodtan nevezhetek első születésnapomnak is, hiszen új életet kaptam. Ezúton szeretnék köszönetet mondani mindenkinek, sokat jelentett nekem az a sok jókívánság a műtét utáni nehezebb napokban, amikor a magam gyengeségétől és a tehetetlenségtől meglehetősen el voltam szontyolodva. Egyelőre otthon készülök a koncertre, de 15-e körül visszatérek a próbákra is.”

Borítókép: Nyerges Attila énekel az Ismerős Arcok együttes koncertjén a 23. Bálványosi Nyári Szabadegyetemen a romániai Tusnádfürdőn 2012. július 25-én.