Détár Enikő elárulta szépsége titkát

Az 54 éves színésznő bombaformája nem csak a szerelemnek és az életmódváltásnak köszönhető.

Bár hozzátartozik a női test természetes működéséhez, mégis sok tabu övezi a menopauzát, vagyis a menstruáció elmaradását. Ma­gyarországon sem jellemző, hogy feltétlen a napi beszédtémák közé tartozna a női egészség ezen része, ezért is volt különösen érdekes és tabudöntögető Détár Enikő interjúja, amiben a színésznő maga is elmeséli, 54 éves korára változókorba lépett – írja a Bors Online.

Mint arról a portál beszámol, Enikő nem kesergett, azonnal orvoshoz fordult, és megragadta a korszerű lehetőségeket annak érdekében, hogy nőként újra jól érezze magát a bőrében. Pedig sokan megszólják hosszú vörös hajáért, dögös ruháiért. A színésznő azonban egy pillanatig sem akar lemondani arról, hogy „nagybetűs” Nő maradjon.

„Nem érdekel, hogy az én koromban már illene néninek lenni!

Imádom a hosszú hajamat, ami ugyan egy árnyalattal halványabb színű, mint pár éve, és szeretem a dögös, nőies ruháimat is, amelyekben mindig megdicsér Péter, a párom. Amikor jött a változókor, nem süppedhettem bele az önsajnálatba, hiszen vele együtt érkezett az életembe az új szerelem is” – mesélte a portálnak a színésznő, aki hormonhatású készítményeket szed, hogy fenntarthassa azt az állapotot, amiben magát is szerette és a közönség is megszokhatta.

„Minden bizonnyal ez a szerelem is hozott egy jó kis pozitív hormonális változást, de sokat segített az orvosom is,

aki némi fitoösztrogént és életmódváltást javasolt.

Ma már egy nőnek jó néhány korszerű módszer áll a rendelkezésére, ha ilyen gondja van, és csak a saját döntésünkön múlik, élünk-e ezekkel” – folytatta Enikő, aki azt is elárulta, színésznőként is fontos számára a kiegyensúlyozottság és a jó alak, de minél tovább szeretne a nála tíz évvel fiatalabb Péternek is tetszeni.