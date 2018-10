Deák Bill Gyula: szürke bluesista vagyok

Szeretem a természetességét, nem mérlegel, egyszerűen kimondja, amit gondol. A magyar blues királya, Deák Bill Gyula vagy ahogy zenésztársai hívják, Bill Kapitány a siker ellenére megmaradt annak az egyenes, jólelkű, tisztességes embernek, aki annak idején elindult ezen a pályán. A hetvenedik születésnapját és öt évtizedes pályáját ünneplő énekes korát meghazudtoló formában van. November 9-én a Papp László Budapest Sportarénában tart ünnepi koncertet, ahol vendégként színpadra lép Hobo Földes László, valamint Ganxsta Zolee és Big Daddy Laca a Kartelből- írja a legfrissebb Vasárnap Reggel.

Hogy van?

Köszönöm, nagyon jól. Csak egyszerűen nem tudok mit kezdeni az idő múlásával. Annak örülök, hogy megéltem ezt a csodás kort, sokan sajnos nem…

Kikkel fog ünnepelni?

A közönségemmel, hiszen november 9-én nagyszabású koncertet tartok a Papp László Sportarénában. Óriási ünnep lesz, most azon dolgozunk, hogy ez az este jól sikerüljön és felejthetetlen legyen.

A dalsorrend már összeállt?

A koncert fő gerince már megvan, két órát tolunk le. Nehéz rangsorolni a dalokat, mert az évek során rengeteg jó szerzemény született. Egészen biztosan elhangzik majd a Rossz vér, a Kőbánya blues, A felszarvazottak balladája, és megelevenedik Torda, a táltos alakja az István, a királyból. A Kőbánya bluest Ganxsta Zolee-val együtt fogjunk előadni. De lesznek régi Hobo Blues Band számok. Vendégként színpadra lép Hobo, valamint Ganxsta Zolee és Big Daddy Laca a Kartelből. Egyébként sokat játszom, koncertezem, Hobóval tavaly 30 ezer ember előtt léptünk fel a Tabánban. Sokat játszom havonta nyolc-tíz bulim biztos van.

Sűrű volt a nyár?

Nagyon, sok helyen léptünk fel. A közönség energiát ad, belőlük merítem az erőt. De voltam nyaralni is, kicsit pihentünk a családdal.

Utoljára 2009-ben jelent meg nagylemeze A király meséi és a Hatvancsapás címmel, előbbi arany, utóbbi platina album lett. Mikor szeretne új lemezt kiadni?

Jövőre, a nagykoncert anyagaiból szeretnénk készíteni egy albumot és egy DVD-t. Ezek a tervek, aztán mi lesz belőle, azt majd a sors eldönti.

Születnek új dalok?

Hogyne, aktívak vagyunk.

Átélt különböző korszakokat, megélt pár politikai vezetést. Mi az, amiről ma egy dalnak szólnia kell?

A rendszerváltás után az értéknélküliséggel, a műanyag zene térhódításával nem tudtam mit kezdeni. Szerencsém van, mert elképesztően jó szövegírókkal dolgozom, Horváth Attilával, Koltay Gergellyel és Hobo-val. Dolgozunk rajta, hogy a világ dolgairól szóljanak a dalaink. De nem vagyok politikus, én csak egy szürke bluesista vagyok.

Híreket olvas?

Tisztában vagyok azzal, mi zajlik körülöttünk. Sokszor elgondolkozom, nem tetszik, amit látok. Nem tudom merre tartunk. Szerintem megjósolni se lehet, hogy húsz év múlva mi lesz Európával. Remélem az értékeink megmaradnak.

Ha jól tudom, annak idején focistának készült.

Világ életemben focista akartam lenni, tehetséges voltam. Jól játszottam, az MTK-ban rúgtam a bőrt. Sajnos tizenegy évesen elvesztettem a lábamat, így minden másképp alakult. Soha nem akartam énekelni, de jött a beat, majd a blues és végem lett. A blues egy olyan érzés, amit csak az ért, aki kapott már pofont az élettől. Aki megéli, annak a szívében mindig ott lesz. Honnan tudom ezt? Onnan, hogy gyerekkoromban hatan laktunk egy szobában, egy lavórból mosakodtunk, a mellékhelyiség meg kint volt a folyosó végén. Örültünk, hogy ha cukros zsíros kenyér volt vacsorára. Aki soha nem nélkülözött, nem tudhatja, miről szól ez az egész.

Mesélje el, egy MTK-s focistából, hogy lesz Fradi szurkoló?

Úgy, hogy gyerekkoromban a Pongrácz úton laktunk, közel volt az MTK pálya. A szívem viszont mindig a Fradihoz húzott, rengeteg barátom focizott ott. A Fradi egy nagy család megtalálható benne a társadalom minden rétege.

Ki örökölte öntől a Fradi szeretetét?

Az unokám, ő is Fradi drukker, a fiam meg a Dózsának szurkol. Ez egy szabad ország, mindenki azt választ, amit akar.

A pályája elején ki akart önből operaénekest faragni?

Három hónapig jártam egy zenetanárhoz, aki folyamatosan azt erőltette, hogy milyen jó hangi adottságaim vannak, és a könnyűzene helyett inkább az opera irányába kellene elindulnom. Hozzáteszem imádtam Mario Lanzát és Luciano Pavarottit is, a hangjuk elképesztő volt. De a blues lett az életem.

A 1960-as években milyen forrásból lehetett bluest hallgatni?

Akkoriban ott volt a Szabad Európa és a Luxemburg Rádió. Minden dalt gyakorlatilag hallás alapján kellett megjegyeznünk, majd megtanulnunk. Ekkor találkoztam először Jimi Hendrix gitárjátékával is. Eleinte rock and roll-t toltunk, aztán amikor meghallottam az országosan is híres barátomat, Orszáczky Jackiet játszani, elszabadult a pokol. Orszáczky bekerült a Syrius-ba, néhány koncert alkalmával megengedte, hogy beálljak énekelni. Így indult minden.

Ki nevezte először önt a magyar blues királyának?

Orszáczky Jackie, rengeteget tanultam tőle. Szegények voltunk, de ő felkarolt. Nem számított semmi. Ettünk, ittunk, élveztük az életet. Hiányzik nekem, mindig gondolok rá.

Az édesanyja valóban járt az első koncertjeire?

Ott tombolt mindig az első sorban.

Chuck Berry-vel mikor találkozott?

Régi sztori, de büszke vagyok rá. 1983-ban a régi Budapest Sportcsarnokban lépett fel, mi voltunk úgymond az előzenekara. Egy Percy Sledge-dalt adtam elő, erre Chuck Berry a színpad mögött megkérdezte valakitől: ki ez a ember? Mondták neki, hogy Deák Bill. Mire ő azt válaszolta, hogy még soha nem hallott ilyen fekete hangú fehér embert.

Ki az, akivel szívesen találkozott volna, de nem sikerült.

Jimmy Hendrix, ő mindig hiányozni fog…

Ezért magára varratta.

Itt van a felkaromon. Ez volt az első tetoválásom, egy tűvel hat és fél óráig varrták fel. Emlékszem utána mentem egy klubba játszani és égett mindenem. Lángoltam. Radics Bélát is meg akartam örökíteni, de ő végül nem került fel.

Mikor tetováltatott utoljára?

Nem emlékszem pontosan. Az évek alatt szépen gyarapodtak az alkotások, elég szép kis motívumokat gyűjtöttem össze.

Minek köszönhető, hogy ilyen sikeres pályafutást tudhat maga mögött?

Az embereknek és a közönségemnek. Annak, hogy az évek alatt semmit se változtam. Nem játszom meg magam, és egyszerű ember tudtam maradni. Nem vette el az eszemet a pénz. Az vagyok, aki annak idején elindult Kőbányáról.

Kitől örökölte a szerénységét?

Édesanyám és édesapám is ilyen volt. Arra tanítottak, hogy minden körülmények között maradjak ember. Ezt a tanítást követem ma is, és ezt adtam tovább a gyerekeimnek is.

Egy fontos film volt az életében.

Nem egy, több is. De a Kopaszkutya korszakalkotó volt. A film erénye, hogy megmutatta: létezik egy alternatív kultúra, amely képes volt akkor működni a hivatalos kultúrpolitikától függetlenül is.

Annak idején gondolták volna, hogy az István a királyból ekkora siker lesz, lassan már a negyedik generáció nő fel a rockopera dalain?

Szerintem még Szörényi Levente és Bródy János se gondolta, hogy ez a monumentális mű, ekkora hatással lesz több generációra. Az 1983-as bemutatón az emberek örömkönnyeikkel áztatták a Király-dombot, több száz magyar zászló lobogott a szélben. Őrületes élmény volt. Ki gondolta volna a király rockopera premiere után, húsz évet kell ahhoz várni, hogy a mű az erdélyi magyarsághoz is eljuthasson? 2003-ban a csíksomlyói búcsúk színhelyén közel félmillió néző előtt felcsendültek az ismert dallamok. Harmincöt évvel az ősbemutató után is óriási hatása van ennek a műnek.

Több díjjal is kitüntették. Melyikre a legbüszkébb?

Nekem az emberek szeretete a legnagyobb ajándék. Évekkel ezelőtt Kőbánya díszpolgára lettem, majd megkaptam a Magyar Érdemrend lovagkeresztjét. Tizenegy évvel ezelőtt pedig átvehettem a Blues Patika Életmű-díjat, melyet azok kapnak, akiknek életműve a blues szolgálatában áll.

Manapság is megállítják az utcán?

Mindig. Jöttünk haza a nyaralásból, a repülőn a pilóta és a stewardess is megkértek, hogy készítsünk egy közös fotót.

Úgy hallottam, hogy nemrégiben egy háromlábú kutya, Igor pótgazdája lett.

A törzshelyemen találkoztam először Igorral. Jöttünk ide a kávézóba, mert a koncerttel kapcsolatban valakivel egyeztetnem kellett. És akkor elém ugrándozott ez a szőrös kis jószág. Sok közös tulajdonságunk van. Innen jött az ötlet, hogy kellene egyszer egy közös fellépést csinálni.

Igor ott lesz az Arénában?

Ez a terv!

Borítókép: Deák Bill Gyula bluesénekes ad koncertet a debreceni Nagyerdei Szabadtéri Színpadon 2018. augusztus 15-én.

MTI Fotó: Czeglédi Zsolt