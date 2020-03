Csatlakozik a koronavírus elleni küzdelemhez a Nanushka

Hazai és nemzetközi sikerei ellenére a Nanushkát is negatívan érinti a COVID19 néven elhíresült koronavírus. A járvány nehézségeket és fennakadásokat okoz a termékek gyártásában és eladásában is, hiszen a vásárlók távol maradnak az értékesítő partnerektől az óvintézkedések miatt – írja a Ripost.

A Nanushka az elsők között döntött budapesti és New York-i üzleteinek átmeneti bezárása mellett, még akkor ismerve fel ennek fontosságát, amikor

A Társaság úgy gondolja, ebben a helyzetben még inkább példát kell mutatnia, ezért megvizsgálta, hogy mi az a terület, ahol a leginkább tudna segíteni.

A Nanushka hetente 2000 darab nem orvosi besorolású maszkot készít el eddigi kollekcióinak legkiválóbb minőségű anyagaiból, továbbá heti 3000 darab sebészi maszk elkészítését is vállalja beszállítói közreműködésével.

A Nanushka legfontosabb alapértékei között szerepel a társadalmi felelősségvállalás, ami nem csupán az értékteremtésben, munkahelyek létrehozásában, a természeti környezet védelmében, vagy a hátrányos helyzetű közösségek támogatásában mutatkozik meg, hanem abban is, hogy a felmerülő társadalmi, gazdasági, természeti, vagy éppen egészségügyi kihívásokra folyamatosan igyekszik gyors és hatékony választ adni – úgy lokális, mind globális szinten.

Nincs ez másként most sem, amikor a koronavírus járvány árnyékolja be lassan a világ összes országának mindennapjait, köztük hazánkét is.