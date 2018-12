Csak egy Dal maradhat: bemutatták a 2019-es mezőnyt

Az idei versenyre 416 pályamű érkezett, 30 közül kerül majd ki a győztes.

Bemutatták A Dal 2019 mezőnyébe jutott 30 produkciót és az előadókat hétfőn a budapesti Akvárium Klubban. A dalválasztó show-t immár nyolcadik alkalommal rendezik meg, a műsort a Duna Televízió sugározza majd január 19-től.

A sajtótájékoztatón elhangzott, hogy A Dal 2019-re 416 pályamű érkezett. A zsűriben az elmúlt évekből ismert Both Miklós kétszeres Fonogram-díjas zeneszerző, a Napra együttes énekese, gitárosa és Mező Misi, a Magna Cum Laude frontembere mellett új tagként Vincze Lilla és Nagy Feró ül majd. Vincze Lilla a nyolcvanas évek második felében a Napoleon Boulevard énekesnőjeként vált ismertté, jelenleg szólóban dolgozik és zenepedagógusként is tevékenykedik. Nagy Feró a negyven éve működő Beatrice énekese, dalszövegírója.

„Fontos az egyéniség, keresni fogom a kísérletező szellemet, az egyediséget”

– fogalmazott a sajtóbemutatón Vincze Lilla. Nagy Feró azt emelte ki, hogy szeretne mindenkinek segíteni és különösen figyelmi fog a dalszövegek minőségére.

Szintén új lesz az egyik műsorvezető, Dallos Bogi; A Dalban háromszor versenyzett énekesnő csatlakozik Fehérvári Gábor Alfrédhoz.

A Dal 2019. január 19-től hat héten át szombatonként látható a Duna Televízióban, a döntőt február 23-án rendezik, akkor derül ki, melyik lesz Magyarország legjobb dala.

A versenybe bejutott előadók között van A Dal két korábbi győztese: a 2014-ben első Kállay-Saunders András most duóban indul The Middletonz néven és újra versenybe száll a tavalyi győztes Pápai Joci. Mellettük számos korábbi induló – Antal Tímea, Berkes Olivér, Kyra, a Leander Kills, Oláh Gergő, Petruska és a YesYes -, valamint már befutott előadók – Deniz, a Konyha, Pátkai Rozina, Hajdu Klára -, és a nagyközönség számára kevésbé ismert zenészek produkcióját láthatják a nézők.

Mint elhangzott, a műsorban 2019-ban ismét több különdíj lesz: keresik A Dal 2018 legjobb dalszövegíróját, felfedezettjét és újra megrendezik az online Akusztik Dalversenyt is.

A Dal 2019 teljes mezőnye (előadó – dalcím): Acoustic Planet – Nyári zápor; Antal Tímea feat. Demko Gergő – Kedves Világ!; Berkes Olivér – Lighthouse; Deniz – Ide várnak vissza; Diana – Little Bird; Fatal Error – Kulcs; Gotthy – Csak 1 perc; Hajdu Klára – You’re Gonna Rise; Hamar Barni – Wasted; Heatlie Dávid – La Mama Hotel; Konyha – Százszor visszajátszott; Kyra – Maradj még; Leander Kills – Hazavágyom; Mocsok 1 Kölykök – Egyszer; Monyo Project – Run Baby Run, Nagy Bogi – Holnap; Nomad – A remény hídjai; Oláh Gergő – Hozzád bújnék; Pápai Joci – Az én Apám; Pátkai Rozina – Frida; Petruska – Help Me Out of Here, Ruby Harlem – Forró; Salvus – Barát; Szekér Gergő – Madár, repülj!; The Middletonz – Roses; The Sign – Ő; USNK – Posztolj; Váray László – Someone Who Lives Like This; Vavra Bence – Szótlanság; YesYes – Incomplete.

Borítókép: A zsűri / MTI / Bruzák Noémi

