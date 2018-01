Alsóörsre jön az Apocalyptica (videó)

A világhírű finn vonósok idővel saját verziót készítettek a Rammstein, a Faith No More, a Pantera, a Sepultura, a Slayer vagy David Bowie számaira is.

A negyedszázada alakult Apocalyptica története során számos alkalommal játszott már Magyarországon, legutóbb 2016-ban a balatonszemesi RockParton.

A világhírű finn csellómetál zenekar, az Apocalyptica, illetve az 1969-es woodstocki rockfesztivál egyik főszereplője, a Canned Heat is koncertet ad az idei, immár 19. Harley-Davidson Open Road Festen, amelyet június 6-tól 10-ig rendeznek Alsóörsön.

A virtuóz helsinki zeneakadémistákból összeállt finn zenekar 1996-ban kiadott első albumán (Apocalyptica Plays Metallica By Four Cellos) még csak a Metallica nyolc híres számát írta át csellókra anélkül, hogy a klasszikus hangszerek miatt bármilyen módon visszavett volna az eredeti nóták vadságából. A Metallica-számok feldolgozásait később a rock más klasszikusainak megidézése követte: a finn vonósok idővel saját verziót készítettek a Rammstein, a Faith No More, a Pantera, a Sepultura, a Slayer vagy David Bowie számaira is.

Eleinte csupán instrumentális anyagaik voltak, de a Cult című albumuk két számához már készült énekes verzió is. Ezt követően számos rockénekes vett részt az Apocalyptica lemezeinek felvételein: a finn Lauri Ylönen (The Rasmus) és Ville Valo (HIM), a német Till Lindemann (Rammstein), Nina Hagen vagy az olasz Cristina Scabbia (Lacuna Coil). Legutóbbi, 2015-ös lemezükön, a Shadowmakeren Franky Perez énekelt.

Zenéjükben a kezdeti négy cselló után megjelent a dob, majd a nagybőgő is. A jelenlegi felállás: Eicca Toppinen, Paavo Lötjönen, Perttu Kivilaakso (mindhárman csellón játszanak), valamint Mikko Sirén (dob, nagybőgő).

Az 1965-ben Los Angelesben alakult Canned Heat tagjait a blues, a boogie és rock szeretete hozta össze. A csapatban az eddigi több mint öt évtized alatt több mint ötvenen megfordultak, és közülük tizennégyen már nem élnek. A hatvanas évek felállásából hárman ma is a Canned Heatben zenélnek: Adolfo „Fito” de la Parra dobos, énekes, Larry „The Mole” Taylor basszusgitáros, gitáros, énekes, valamint Harvey „The Snake” Mandel gitáros. Őket napjainkban Dale Wesley Spalding (gitár, szájharmonika, basszusgitár, vokál) és John Paulus (gitár) egészíti ki.

Az együttes 1967-ben Montereyben és 1969-ben Woodstockban fiatalok tízezreinek kedvence volt. A Canned Heat fénykorában koncertezett John Lee Hookerrel, Memphis Slimmel, a blues két öregapjával, mindkét buliról lemez készült. Felléptek Skip Jamesszel, Clarence Gatemouth Brownnal és Albert Collinszal is. Klasszikus lemezeik közül a Boogie With Canned Heat (1968) és a Living the Blues (1968) emelkedik ki, legjobb dalaik közé tartozik mások mellett a Going Up to the Country, az On the Road Again, a Refried Boogie vagy a Parthenogenesis.