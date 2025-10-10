„Azt hitted, hogy végeztem. Azt hitted, hogy a történetnek vége. De most meglátod, ez csak a kezdet volt.” Hollywoodi filmelőzeteseknek beillő videóval, és az idézett hangzatos üzenettel kavarta fel az állóvizet Shane Tusup február 18-án. Hogy aztán másnap bejelentsék a nagy visszatérését úszóedzőként a Budapest Honvéd színeiben, az egyik legnagyobb magyar tehetség, Jackl Vivien újdonsült mestereként. Most pedig, kevesebb mint nyolc hónappal később vége van. Ennek a történetnek biztosan.

Fotó: Hegedüs Róbert

A napokban Gergely István, korábbi olimpiai bajnok vízilabdázó, a Honvéd ügyvezető-elnöke elismerte, hogy Tusup és Jackl már egyáltalán nem edzenek együtt, s bár az amerikai jelenleg még a klub kötelékébe tartozik, nem tudja megmondani, mit hoz a jövője. Utóbbi baljós kijelentésnek tűnik.



Shane Tusup nevét a 2012-es londoni olimpia után ismerte meg az ország, amikor Hosszú Katinka párjából az edzőjévé lépett elő. A 2009-ben 400 vegyesen már világbajnok úszó nagy csalódásként élte meg, hogy az olimpián lemaradt a dobogóról, majd otthagyta amerikai edzőjét, Dave Salót, és Tusuppal a saját útjukat kezdték járni.

Aranyakkal kikövezett út volt az. A Hosszú–Tusup páros közös teljesítményének gyümölcse három olimpiai arany volt, összességében pedig négy ötkarikás, 35 világbajnoki, 36 Európa-bajnoki és 379 Világkupa-érem. Hosszú Katinka mellett Shane Tusupot is csodálta a magyar sportvilág: négyszer választották meg az év edzőjének.

A sikereknek a magánéleti válság vetett véget, 2018-ban megromlott a házasságuk, el is váltak. Tusup ezután több magyar és külföldi úszóval is próbálkozott, de ezek tiszavirág életűek voltak. Többévnyi szünet után kapta meg idén a 16 éves Jackl Vivien felkészítését, aki addig Tatabányán Kocsis Márta irányításával ért el sikereket: a tavalyi ob-n robbant be, amikor alaposan elverte 400 vegyesen Hosszú Katinkát is, majd felnőtt Európa-bajnoki arany- és ezüstérmet szerzett.

Azt várhattuk, hogy idén folytatódik Jackl diadalmenete, de jelentősen visszaestek az eredményei: a szingapúri felnőtt és a romániai junior vb-n is messze elmaradt tavalyi önmagától. S a jelek szerint a Jackl–Tusup sztorinak már azelőtt vége van, hogy igazán elkezdődött volna.