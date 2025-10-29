október 29., szerda

Nárcisz névnap

+13
+6
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Jegyzet

37 perce

Kós Hubert–Szoboszlai–Milák háromszögben van egy kakukktojás

Címkék#Wladár#Kós#világcsúcs

És nem Szoboszlai az, amiért ő futballista, a másik kettő pedig úszó

Szalay Attila
Kós Hubert–Szoboszlai–Milák háromszögben van egy kakukktojás

Milák Kristóf a férfi 200 méteres pillangóúszás döntőjében az úszók 127. országos bajnokságán a kaposvári Csik Ferenc Versenyuszodában 2025. április 10-én

Forrás: MTI

Fotó: Derencsényi István

Ki sem ejtette a száján Milák Kristóf nevét, Wladár Sándor értékítélete mégis mintha félig róla szólt volna. Pedig a Magyar Úszószövetség elnöke csak Kós Hubert teljesítményét méltatta, aki kilencből kilenc hátúszószámot megnyerve és két rövidpályás világcsúcsot úszva lett a bajnoka az idei világkupa-sorozatnak. De nézzük meg pontosan Wladár szavait:

„Szoboszlai Dominik után nem kérdés, hogy ő következik. Azért is, mert megszólal. Az embersége, a hazaszeretete, a Magyarország iránti elköteleződése, az életszemlélete, a filozófiája mind top. Ő az, aki nemcsak dumál, hanem meg is csinálja. Komoly célokat tűz ki maga elé, beleszakad, nagyon keményen dolgozik.”

Tehát Wladár szerint a Liverpool futballsztárja, Szoboszlai után immáron Kós a magyar sport jelenlegi legnagyobb alakja. Ezzel az egyszeres olimpiai bajnok Kóst az úszók között is egyértelműen a kétszeres olimpiai bajnok Milák fölé helyezi. Aztán itt vannak az alábbiak: „azért is, mert megszólal”, „aki nemcsak dumál, hanem meg is csinálja”.

Véletlenül sem akarnánk Wladár szájába adni olyasmit, amit nem mondott, de a sorok között olvasva ezek könnyedén Milákra utaló szavaknak tűnnek. Hiszen ő az, aki több mint két éve nem áll szóba sem újságírókkal, sem a szövetség illetékeseivel. És Milák az, aki idén év elején a szponzorának adott PR-interjúban (az elmúlt két év egyetlen megszólalásában…) határozottan megígérte, hogy ott lesz az év fő versenyén, a szingapúri világbajnokságon, mégsem indult rajta. Vagyis „csak” dumált…

Emlékezhetünk arra is, hogy Wladár nem először méricskélte Szoboszlaihoz az úszósport csillagait. Igaz, amikor két éve szinte ugyanilyenkor, októberben előhúzta a Szoboszlai-kártyát, akkor nem Kós, hanem Milák volt a mérleg másik serpenyőjében, és a kontextus is egészen más volt.

„Szoboszlai Dominik is azt tetováltatta magára, hogy a tehetség munka nélkül semmit sem ér. Alázat, ezt kívánom neki” – üzente 2023-ban Wladár az edzéseket és a versenyeket kerülő Milák Kristófnak.

Az így kirajzolódó Szoboszlai–Milák–Kós háromszögben van egy kakukktojás. És nem Szoboszlai az, amiért ő futballista, a másik kettő pedig úszó. Van kettő, aki mindent feláldoz azért, hogy még jobb legyen, és van egy, aki mintha eltékozolná az istenadta tehetségét. Márpedig a sport alapvetően egyetlen kérdésről szól: kihozza-e saját magából a lehető legtöbbet az ember?

Ez az egyetemes mérce, aminek Kós és Szoboszlai a legmagasabb szinten is megfelel, Milák viszont 2023 óta már nem. Ha kimondjuk, ha nem.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a zaol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!
A ZAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A ZAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu