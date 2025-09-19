A világbajnok sprinter nem tölti le az eltiltását, a börtön még kérdéses

Újabb világbajnok csatlakozott a doppingolimpia (eredeti nevén Enhanced Games) projektjéhez. Miközben Tokióban zajlik az idei atlétikai világbajnokság,

Fred Kerley, a 100 méteres síkfutás 2022-es vb-aranyérmese bejelentette, hogy immár a 2026-os Las Vegas-i játékokra készül, amelyen nem tiltott a doppingszerek használata.

Maximilian Martin társalapító büszkén hirdeti, hogy ez a hozzáállás végre őszinte versenyt teremt, s a doppingolimpia segítségével eltűnik a sportból a képmutatás.

Ne legyük álszentek, a Martin által a hagyományos sport felé megfogalmazott kritikának van alapja. Valóban sokan akadnak, akik megpróbálják ilyen-olyan módszerekkel kijátszani a doppingszabályokat, s egészen addig tagadják a vétségüket, amíg nincs nyilvánvaló bizonyíték és ítélet ellenük. Vagy néha még azután is.

Ettől azonban a doppingolimpia nem lesz jobb ötlet, a létező problémára nem jelent megoldást, bármennyire is hangsúlyozza Martin, hogy biztonságos lesz a sportolók teljesítményének mesterséges növelése. S ha megvizsgáljuk, hogyan kommunikál a zászlóra kitűzött őszinteség jegyében a doppingolimpia társalapítója Kerley ügyében, az sem vet jó fényt a kezdeményezésre.