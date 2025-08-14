Este tizenegy óra volt már, amikor minden a helyére került. Mármint a hazaútra. Az utolsó kelléket a klubcímeres sarokzászlók bepakolása jelentette a furgonba. Az albérlő sorsa ilyen – hányatott –, ha túl gyorsan jön a siker, és az egylet, esetünkben a Kolorcity Kazincbarcika SC kellő infrastruktúra nélkül az élvonalban szerepel. A meccsrendezéshez a házigazda (esetükben a Mezőkövesd Zsóry FC) sokat ad, de nem mindent, ezekről pedig gondoskodni szükséges, még ha ez feladatok tömkelegét is tolja a kényszerhelyzetben lévő újonc elé.

Kuttor Attila, a Kazincbarcika vezetőedzője a labdarúgó Fizz Liga 3. fordulójában játszott Kolorcity Kazincbarcika SC–Debreceni VSC mérkőzésen a mezőkövesdi Városi Stadionban 2025. augusztus 8-án

Fotó: Vajda János / Forrás: MTI

Tavaly ilyenkor a 3. fordulót követően a NB II-es pontvadászat (Merkantil Bank Liga) 13. helyén szerénykedett a borsodi együttes. A Vasasnál elért döntetlennek (2–2) betudhatóan mindössze egy pont szerepelt a KBSC nevénél a tabellán. Most meg – ember, láss csodát – az NB I-ben ír történelmet az egykori Vegyész azzal, hogy fennállása során először tagja az első osztálynak. Most három játéknap eredményei alapján, egyetlen egység nélkül az NB I (Fizz Liga) sereghajtója a barcikai garnitúra. A meglepetést persze az jelentette volna, ha a Puskás Akadémia, az FTC, legutóbb pedig a DVSC ellen győz Kuttor Attila együttese, amelynek stadionja nem felel meg az élvonalbeli követelményeknek, így ősszel pályaválasztóként is idegenben játszanak a sárga-kékek. Ezzel együtt a Kolorcity Arénában javában zajlanak a munkálatok, hogy tavaszra minden adott legyen a valóban hazai NB I-es mérkőzésrendezéshez.

Badarság lenne persze azt gondolni, ha majd visszatérhet a csapat az otthonában, egy csapásra jönnek a sikerek. Borzasztó nehéz feladat a bentmaradás kivívása úgy, hogy menet közben kell ütőképes csapatot építeni, megküzdve számtalan akadállyal. A DVSC elleni 1֪–2 után könnyű lett volna Gyollai kapusra fogni a vereséget, ám ahogy ezt edzője sem tette, úgy fölösleges a bűnbakkeresés. Ettől még a hibák kiértékelése nem maradhat el.

A több száz kazinbarcikai néző mezőkövesdi jelenléte az újdonság varázsából is adódott, ám csak akkor lesz fenntartható az érdeklődési szint, ha közben pontokat csíp a hét elején Berecz Zsombor személyében válogatott játékost szerződtetett csapat. A DVTK-ban is pallérozódott középpályásnak a Vasassal nem sikerült visszajutnia az NB I-be, most mégis az élvonalban futballozhat. Mi több, szombaton Diósgyőr–Barcika párharc következik, ahol az utolsó előtti az utolsót fogadja. Jön az újabb történelmi pillanat a KBSC-nél?