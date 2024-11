Nincs olyan sportrajongó, akit sosem bosszantana fel egy-egy játékvezetői ítélet. Hiába tudjuk, hogy a bíró is ember, ő is hibázhat, a meccs hevében ritkán ez az első gondolatunk. Ha lehet, a videóbíró elterjedésével még magasabbra nőttek az elvárások a játékvezetőkkel szemben, hiszen most már a régi mondás, miszerint a bírónak nincs videója, nem állja meg a helyét mentségként.

Segíthet a helyzeten, ha jobban belelátunk a játékvezetői munkába. Az NFL-ben évtizedek óta minden szabálytalanság, videóbíróval vizsgált eset és bonyolultabb játékhelyzet után a vezetőbíró mikrofon segítségével magyarázza el a döntést a helyszíni és a tv-nézőknek. Sok sportágban viszont ennek nincs hagyománya, még ha például labdarúgótornán már kísérleteztek is a VAR-használat utáni nyilvános bejelentéssel, s hasonlóra készül az angol Premier League is.

Itthon a hazai kézilabda csúcsmeccsén kísérleteztek a játékvezetők hangjának rögzítésével,

a Szeged és a Veszprém rangadója után másfél héttel került nyilvánosságra, hogy néhány fontos szituációban a két játékvezető hogyan kommunikált egymással és a játékosokkal. Nem teljesen ugyanaz a helyzet, hiszen a helyszíni nézők ebből már nem profitálnak, de a játékvezetői munka átláthatóságát ez is elősegíti. Megismerhetjük a gyors döntések megszületésének hátterét, s az is kiderül, hogyan kezelik a játékvezetők a meccs feszültségét és a sportolók panaszait. Persze az, hogy a szurkolók jobban megismerik a játékvezetők gondolatmenetét, nem jelenti azt, hogy el is fogadják azt, de a nyílt lapok vállalása, az ellenőrizhetőség mindenképpen jó lépés, ami növelheti a bizalmat a bírók felé.

Illúzióink viszont ne legyenek. Mikrofon ide vagy oda, az NFL-ben sem szűntek meg a játékvezetői ítéletekről szóló viták. Ahogy a videóbíró képi bizonyítékai sem tudják elhozni a tökéletes játékvezetés korszakát, a mikrofon ezen végképp nem tud segíteni. A szurkolói szubjektivitás és a sporttal járó érzelmek egyébként is vitát generálnak ott is, ahol az nem lenne indokolt. Sokszor a sportolók is ezt az utat járják: a keddi Bajnokok Ligája-rangadó után Mar­quinhos inkább Kovács István ítéleteiben kereste a PSG Bayern elleni vereségének az okát a játék helyett. Pedig az erdélyi sípmester jól döntött a meccs legfontosabb helyzeteiben. De ahogy a videóbíró vagy a mikrofon, úgy még a jó játékvezetői teljesítmény sem elég ahhoz, hogy megszűnjenek a viták. Azok ugyanis nem mindig a hibát jelzik.