IKREK

A Merkúr hátrálása fokozhatja a feszültségeket. Csütörtökön ráadásul a szokásosnál is érzékenyebben érinthet minden fennakadás. Rugalmatlanabb is lehetsz, mint egyébként, amitől még inkább befeszülsz. Jót tenne most neked valamilyen relaxációs technika…