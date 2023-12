Nem lehet megmondani, mennyit dobott volna a magyar vitorlássporton, ha a 2021-re csúszott tokiói ötkarikás játékokon Berecz Zsombor a Finndingi számban nem ezüstérmes lesz, hanem megszerzi a sportág első magyar olimpiai aranyát, és ettől nem is volt messze. Megnyerte az utolsó futamot, s ha az összetettben vezető brit Giles Scott nem ér be a célba az első öt között, akkor megvan a magyar arany; ám a címvédő a legvégén nagy hajrát kivágva a negyedik helyen futott be. Versenyzőnk, aki 2018-ban a hajóosztály világbajnoka volt, azonban nagyon örült az ezüstnek is, sportszerűen rögön megjegyezte, hogy riválisa megérdemelte az aranyat. Tudniillik a rajt előtti nagy helyezkedésből Scott jött ki a legrosszabbul, átcsúszott a vonalon, így újra kellett rajtolnia, és jelentős hátrányból indult.

Szóval, nem tudjuk, mennyivel több állami támogatás, szponzori pénz ömlött volna a sportágba, és Berecz Zsombor mennyivel lenne ismertebb itthon, ha nem második helyezettként, hanem bajnokként jön haza Tokióból, de az olimpiai aranyak bűvöletében élő hazai közvéleményt ismerve lehet sejtésünk...

A magyar vitorlássport azonban, köszöni szépen, a háttérben meghúzódva is remekül megvan.

Erre bizonyságul felhozhatjuk, hogy a Majthényi Szabolcs, Domokos András duó repülő hollandiban 1994 és 2019 között 13-szor nyerte meg a világbajnokságot; fájdalom, hogy az ő idejükben a hajóosztály már nem szerepelt az olimpiák műsorán. Érdi Mária viszont idén augusztusban az olimpiai hajóosztályok hágai világbajnokságán lett aranyérmes a korábbi Laser, most ILCA néven futó kategóriában. Berecz Zsombor olimpiai ezüstje és vb-címe mellé pedig még tegyünk oda egy vb-bronzot, két Eb-aranyat és két Eb-ezüstöt is az olimpiai programból Tokió után sajnos kikerült Finndingiben.

Vasárnap viszont egy újabb vb-aranyat is a sorba illeszthettünk, ugyanis a Kanári-szigeteken a Berecz vezette magyar együttes győzött a Star Sailors League Gold Cup elnevezésű versenyen, amely a vitorlázók csapat-világbajnokságának számít. Ez az a sportverseny, amelyen a legtöbb olimpiai érmes indul egyszerre, egymás ellen a világon, s mindenki ugyanolyan, kilencfős hajóban száll vízre az esélyegyenlőség jegyében. A viadalon 13 fős magyar csapat vett részt, Berecz Zsombor a hazai vitorlás-társadalom színe-javát kovácsolta egy csapatba (a tartalék kormányos Majthényi Szabolcs volt), amely 56 nemzet között szerezte meg az aranyérmet.

Mert egy tenger nélküli kis ország is lehet tengeri nagyhatalom.