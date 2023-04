Nagy meglepetés fogadta azokat az autósokat, akiket kedden megállítottak a rend­őrök Kecskeméten. A helyi rendőrség átfogó ellenőrzést tartott a városban, elsősorban a biztonsági övek használatára volt kíváncsi, és a cél érdekében különleges civileket is bevetett. Talán nem túlzás állítani, hogy a Hírös Város legnépszerűbb emberei közé az utóbbi kilenc hónapban besoroltak a futballisták, akik újonc létükre a második helyen állnak az élvonal tabelláján, manapság ezrek látogatják a mérkőzéseiket, és üde színfoltjai a magyar labdarúgásnak.

Nos, ők, ezek a futballisták álltak az autókat megállító rendőrök mellett. Természetesen a játékosok nem büntettek meg senkit sem, sőt: jutalmazni mentek. Akinek nem volt bekötve a biztonsági öve vagy más szabálytalanságon kapták, az büntetést kapott, aki viszont betartotta az előírásokat, az jegyet a csapat április 28-ai, Paks elleni mérkőzésére. Az akcióról videó is készült, és az egyik hölgy szemlátomást meghökkenten és tanácstalanul vette át a belépőt, alighanem azon tűnődve, hogy mit kezdjen vele, de ez nem számít, maga az ötlet egészen kiváló.

Sokat emlegetjük, hogy a sportolók példaképek, és ezért nagyobb a jelentőségük annál, mint amit a pályákon vagy sportcsarnokokban nyújtanak.

Rengetegen figyelnek rájuk, igazodnak hozzájuk, és ezért fontos az, hogy milyen ügyek mellé állnak be. Rendszeresen számolhatunk be arról, hogy a sztárok egyénileg is jótékonykodnak, például a márciusi törökországi földrengés idején egyénileg vagy a klubokkal együttesen adakoztak, gyerekotthonokat, kórházakat alapítanak vagy támogatnak, és még folytathatnánk a sort.

Azt nehéz lenne vitatni, hogy a szabályos közlekedés megteremtése jó ügy, aki közlekedési balesetben veszítette el valakijét, sokat tudna erről mesélni. A biztonsági öv használata, a sebességhatár betartása életeket menthet, és ha a népszerű sportolók is kiállnak mellette, az többet ér, mint a rendőrség minden propagandája. A Bács-Kiskun Vármegyei Rendőr-főkapitányság Közlekedésrendészeti Osztálya nemrég négy­oldalú megállapodást kötött a Kecskeméten működő sportegyesületekkel, a KTE futballcsapatával, a kosárlabdacsapattal és a Kecskeméti Junior Sport Egyesülettel, és az akciót velük többször megismétlik majd.

Jó arról hírt kapni, hogy olyan fiatal emberek, mint a sportolók, átérzik a felelősségüket. A játékukkal, a teljesítményükkel szórakoztatnak, szebbé tehetik az életüket, a felelősség vállalásával pedig jobbá. És ez nem kevés.