Nagy pénzben merném fogadni, hogy száz magyarból kilencvennyolc rossz választ adna. Arra a kérdésre könnyű a válasz, hogy szerte a bolygón melyik sportág a legnépszerűbb, egész egyszerűen nem lehet mellélőni, hiszen a futballnak mintegy 3,5 milliárd rajongója van a földön, és mintegy kétszázmillióan játsszák a világ kétszáz országában. Ezt 2021-es adatokra támaszkodva a rengeteg statisztikával foglalkozó World Population Review hozta nyilvánosságra alapos kutatómunka lezárásaként, amelyben arra volt kíváncsi, az egyes országokban melyik sportág örvend a legnagyobb népszerűségnek.

Az összesítés tehát a futball egyértelmű hegemóniáját mutatja, ám most jön a bökkenő: melyik a második?

Ez az, amely szerintem itt, Közép-Euróban szinte senkinek sem jutna az eszébe. A többség alighanem kapásból rávágná a kosárlabdát, a kézilabdát, és az előbbivel nem is járnának messze az igazságtól, mert a harmadik helyen áll 2,2 milliárd rajongóval, utóbbi viszont csak mintegy tucatnyi országban fontos, de azokban sincs az élen, az egész földkerekséget nézve pedig elhanyagolható.

Ha szabad a gazda, akkor elárulom: a krikett. Ezt a számunkra tökéletesen érthetetlen és élvezhetetlen játékot 2,5 milliárd ember követi rendszeresen, és nehéz elhinni, de a negyedik helyen 2 milliárd hívővel a gyeplabda következik. Érdekesség, hogy a három legnépesebb országban nem a labdarúgás az első számú sportág, Kínában a kosárlabda, Indiában a krikett, az Egyesült Államokban pedig az amerikai futball izgatja a legtöbb embert. Európában öt olyan ország van, amelyben nem a labdarúgás dominál, Észtországban és Litvániában a kosárlabda uralkodik, Finnországban és Lett­országban a jégkorong a legnépszerűbb, Írországban pedig a XIX. század végén létrejött kelta futball vezet.

Ezek között akad több is, amelyeknek nálunk nincsen hagyományuk, ezért nem is gond, hogy nem je­leskedünk bennük. Az viszont elgondolkodtató, hogy a világ legnépszerűbb és széles körben elterjedt, itthon is jól ismert sportágaiban mennyire nem álljuk a versenyt. Labdarúgásban már 37 éve nem jártunk világbajnokságon, kosárlabdában esélyünk sincs arra, hogy a nők vagy a férfiak vb-n vagy olimpián megmutathassák magukat, a jégkorong túl van a nagy fellángolásokon, illetve a hölgyeknél akad szép eredmény, de ezek sehol sem keltenek nagy visszhangot. A nálunk népszerű, ám visszaesett kézilabdáról már esett szó, a vízilabda pedig, amelyben tényleg jók vagyunk, nincs is fent a népszerűségi listán. Talán nem is véletlen, hogy hol remélhetünk sikereket.