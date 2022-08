„1920. június 4.” (a trianoni békediktátum időpontja), „1919. augusztus 4.” (Budapest román megszállásának dátuma), továbbá „Székelyföld nem létezik”, sőt „Ahogy Nagy-Magyarország és a Székelyföld álmát azonnal meg kell semmisíteni, úgy kell eltörölni a térképről a sepsi, csíki és udvarhelyi horthysta csapatokat is!” S persze többször felhangzott a jól ismert „Ki a magyarokkal az országból!” rigmus is. Ezt üzenték a magyaroknak, ezzel fenyegették őket a fanatikus kolozsvári drukkerek a hétfőn a kincses városban játszott Universitatea–Sepsi OSK román labdarúgó-bajnoki mérkőzésen. Ha valaki nem lenne tájékozott a román futball viszonyaiban, nos, az Universitatea születésénél fogva a helyi, magyar gyökerű „Vasutas” – ma már CFR – ellenpontja volt mindig is, szurkolótábora ennek megfelelően tradicionálisan magyarellenes.

Ismét van okuk rettegni az erdélyi magyaroknak, vonhatjuk le a következtetést. Kicsit elhamarkodottan.

Ugyanis a románok azok, akik félnek, még inkább frusztráltak a labdarúgásban tapasztalható magyar sikerek miatt.

A román válogatott a kilencvenes években háromszor is szerepelt világbajnokságon, sőt kétszer a nyolcad-, egyszer a negyeddöntőig jutott, de még az ezredforduló után is kijutott három Európa-bajnokságra, a román klubok pedig gyakori résztvevői voltak a Bajnokok Ligájának. Mára a román futball látványosan visszaesett. Románia csupán 54. a nemzetközi szövetség, a FIFA világranglistáján (Magyarország a 37.), a bajnokság leértékelődött, az egykor rettegett katonacsapatot, a Steauát lefokozták, még a nevétől is megfosztották, ma nincs igazán ütőképes román klubcsapat. Pontosan árulkodik minderről a Bajnokok Ligája idei selejtezője is. Éppen a már említett CFR rögtön az első fordulóban kiesett az örmény Pjunik Jerevánnal szemben, amelynek aztán a harmadik körben a belgrádi Zvezda egy hetest gurított.

S ha ez nem lenne elég, a magyar állami támogatásból – is – működő Sepsi OSK már rég nem üde színfolt, jópofa ellenfél, hanem potenciális kihívója a román kluboknak, fennállása legnagyobb sikereként idén megnyerte a Román Kupát.

Néhány éve, amikor a Román Labdarúgó-szövetség ifjú elnöke arról beszélt, hogy a román futballnak a magyarról kellene példát vennie, nem csupán kinevették, hanem egyenesen árulónak tartották Bukarestben. A helyzet román oldalról nézve azóta csak romlott. A román agressziót, mint oly sokszor az életben, a frusztráció szüli. Ítéljük el, ez a dolgunk. Rettegésre azonban nincs ok. A sportszerűség hosszú távon kifizetődő. Drukkoljunk a sepsiszentgyörgyieknek, ez legyen a válaszunk!