Eddig azt hittük, hogy az országúti kerékpáros körversenyeken úgy lehet szakaszt nyerni, hogy az illető behúzza a sprintbefutót, szökés után „hazaér”, vagy a végén egyszerűen csak bedarálja az addig még vele együtt tekerőket. A múlt héten azonban a Szlovén körversenyen kiderült, hogy szakaszt bizony kő-papír-olló játékkal is lehet nyerni.

A történet Rejtő Jenő után kiált, hiszen tőle, A tizennégy karátos autó örökbecsűből tudjuk, hogy Gorcsev Iván, a Rangoon teherjáró matróza még huszonegy éves sem volt, amikor elnyerte a fizikai Nobel-díjat. Igaz, hogy ezt a makaó nevű kártyajátékon nyerte el Noah Bertinus professzortól, akinek a kitüntetést Stockholmban néhány nappal korábban a svéd király nyújtotta át, ám az ilyen mellékes körülményen csak a kákán is csomót keresők akadnak fenn.

Ami a Szlovén körversenyt illeti, történt, hogy az ominózus szakasz végén az UAE Team Emirates két bringása, a hazai pályán levő Tadej Pogacar, a legutóbbi két Tour de France győztese, valamint egyik segítője, a lengyel Rafael Majka együtt közeledett a célhoz, a többiek sehol. És ekkor a szlovén klasszis felvetette, döntsék el kő-papír-ollóval az első hely sorsát.

Majka a papírral a kő ellenében vitte a szakaszt (bejött a „papírforma”), az összetettben Pogacar maradt az élen, mindenki jól járt, a két cimbora pacsizott, ölelkezett.

Pogacar pedig gyaníthatóan jó néhány újabb rajongót szerzett magának.

A népszerű játék nem először került be a sporthírekbe. Tavaly szeptemberben az orosz labdarúgó-bajnokság élvonalában a Krilja Szovetov Szamara–FK Rosztov összecsapás előtt a csapatkapitányok négy menetben így döntötték el, hogy ki választhat térfelet. A hazaiak három ollóval nyertek a papír ellen, majd a meccsen is győztek 4–2-re – itt csak ennyi volt a szikár hír. Angliában viszont négy éve David McNamara játékvezetőt „megkövezték”, huszonegy napos eltiltást kapott, amiért ő is így döntötte el, hogy a Manchester City–Reading női mérkőzésen melyik csapat kezdjen. A sípmester bevallotta, hogy az öltözőben felejtette a pénzfeldobáshoz használt érmét, s mivel a meccset élőben közvetítette a televízió, nem maradt idő visszaszaladni érte az öltözőbe. „Védhetetlen, amit tett, hiszen nem készült fel a mérkőzésre. Az érme nem volt nála, ez elfogadhatatlan hiba” – dörögték az illetékesek. A paragrafusokat nézve igazuk volt.

Pogacart és Majkát nem büntethetik, és azért jó, hogy napjaink kőkemény, gyakran rideg sportvilágában olykor ilyen mosolyra fakasztó jelenetet is láthatunk.