A pekingi téli olimpián ma befejeződnek a rövid pályás gyorskorcsolya versenyei, és azt már a múlt péntek, az elszúrt elődöntő óta tudjuk, hogy címvédő férfiváltónk csak a B döntőben korcsolyázik, innen pedig nem lehet feljutni a dobogóra. Ugyan négy éve Phjongcshangban a női váltó döntőjében a négy csapat közül a vehemens kínaiakat és a kanadaiakat is kizárták, ezért a B döntő győzteseként a hollandok állhattak fel a dobogó harmadik fokára (a mi lányaink pedig így negyedikek lettek), most a férfiak fináléjában öt váltó lép jégre, és hármat aligha zárnak ki. Női 1500 méteren nem nekünk áll a zászló, így a múlt vasárnap egyértelmű volt a helyzet, hogy a két bronzunk (vegyes váltó, valamint Liu Shaoang, 1000 méter) után ez a nap kínálja az utolsó sanszot egy nagy eredményre. Olyanra, mint négy éve, és akkor tényleg a short track utolsó versenynapján örülhettünk férfiváltónk győzelmének, a téli olimpiák első magyar aranyérmének.

Liu Shaoang pedig most megnyerte az 500 métert, ő lett az első magyar téli egyéni olimpiai bajnok. Egyszers­mind az egyetlen magyar sportoló, aki a téli ötkarikás játékokon négy érmet gyűjtött, hiszen a phjongcshangi „arany négyesünkben”, most pedig a vegyes váltónkban is benne volt. De már három éremmel is rekorder lenne itthon.

Hatalmas különbség a phjoncshangi és a pekingi arany között, hogy amíg négy éve 4 perc 20 másodpercig kellett izgulnunk (lemérték!) és várnunk a hivatalos végeredményre, nehogy esetleg kizárjanak bennünket – mert bizony ment a brusztolás a döntőben –, addig most Liu Shaoang tükör­sima győzelmet aratott, a belső, egyes pályáról indulva az első centimétertől az utolsóig végig vezetve.

Nagy hullámvasút lett ez az olimpia a mieinknek, hiszen a megnyitó másnapján az ötkarikás programban most debütáló vegyes váltóban a bronz lendületet adott. Ám utána Liu Shaolin Sándor az 1000 méter döntőjében hiába haladt át elsőként a célvonalon, kizárták, az öccse így került a negyedik helyről a harmadikra, majd a férfiváltónk nem jutott be a döntőbe – a mélybe zuhantunk. Kétségkívül a két bronz sem lett volna rossz szereplés; mást ne mondjunk, korábban még egyetlen téli olimpián sem volt egynél több érmünk. Ám az ember már csak olyan, hogy ha négy éve lett egy aranyunk, akkor nem szívesen adja lejjebb. Liu Shaoang felvitt bennünket a hullámvasút legmagasabb pontjára, ami jót tett a lelkeknek, jót tett a magyar short tracknek; senki sem legyinthet, hogy csak egyszer volt Budán kutyavásár.