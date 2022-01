Ha a Djokovic-sztoriban a két végletet nézzük, akkor a világelső szerb teniszező egy vírustagadó csaló, aki hamis papírokkal a kertek alatt akart belopakodni Melbourne-be, vagy a különféle paragrafusok útvesztőiben eltévedt bürokrata ausztrálok packáznak a hússzoros Grand Slam-győztessel. Széles a skála, és cikkek sorát elolvasva is nehéz állást foglalni, hogy az igazság hol helyezkedik el rajta.

Az viszont nyilvánvaló, hogy mindkét fél – Djokovic vs. ausztrál kormány – számára roppant kínos és méltatlan helyzet áll elő:

amikor Novak Djokovic szerdán címvédőként megérkezett a január 17-én kezdődő Australian Open helyszínére, a melbourne-i repülőtéren hosszú órákon keresztül várakoztatták, majd egy karanténhotelbe zsuppolták, hogy ott várja ki a sorát, amíg a bíróság dönt, maradhat-e, vagy kitoloncolják az országból.

Olyasmi nyilván nem fordulhat elő, hogy Ferenc pápát arról faggatnák, van-e elvámolnivalója, és Vlagyi­mir Putyint sem terelik a biztonsági ellenőrzés felé, hogy ott megkérjék, az átvilágítás előtt vegye le a nadrágszíját. De ha az Oscar-díjas színészt, a világhírű operaénekest vagy a neves popsztárt várják, íratlanul ő is számíthat arra, hogy a beutazásával együtt járó hivatalos papírmunkát soron kívül elintézik neki, senki nem kukacoskodik, és neki egyáltalán nem kell bajlódnia semmilyen dokumentummal. Novak Djokovic is gondolhatta, hogy esetében is így lesz most, még akkor is, ha nincs beoltva a koronavírus ellen, Ausztráliában pedig nagyon komolyan veszik a járványt. Hallhattuk a híreket, hogy Melbourne és Sydney a viszonylag alacsony fertőzöttség ellenére hónapokig volt karanténban, mielőtt tavaly ősszel enyhítettek a korlátozásokon.

Djokovic november közepén megkapta a beutazáshoz szükséges vízumot, december 30-án pedig az orvosi mentességről szóló igazolást is, amit az év első GS-tornájának otthont adó Victoria állam ezzel foglalkozó testülete is felülvizsgált, majd jóváhagyott. Az igazolás állítólag annak alapján készült, hogy a teniszező december 16-án pozitív tesztet adott, de azóta meggyógyult. Így persze nehezen magyarázható, hogy december 17-én hogyan jelenhetett meg a belg­rádi teniszszövetség évzáró gáláján, amelyen gyerekekkel maszk nélkül fotózkodott, amikor már házi karanténban kellett volna lennie… A bíróságon tegnap az első játszmát ő nyerte, a meccsnek azonban még nincs vége. Ám ennek el sem lett volna szabad kezdődnie.