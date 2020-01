Ünnep utáni fényfutás Lentiben

Kétszázan futottak a karácsonyi ünnepek utáni pénteken este az Iszkiri Futóklub már hagyományosnak tekinthető Light Run sportrendezvényén.

A nagyobb futóversenyek után sem maradnak sportprogram nélkül a helyiek és a városba érkezők. Az Iszkiri fényfutásán most időmérés nélkül vehettek részt az indulók. A gyerekek 400 és 800 méteren mérethették meg magukat. Többen szüleikkel együtt vágtak neki a futamoknak. A felnőttek 5 vagy 10 kilométert futhattak, a nyugdíjasklub tagjai sétára indultak. Az útvonal a városon át haladt, a futók felszerelkeztek a szervezők által biztosított világító karkötőkkel, s többen UV-aktív festékkel igyekeztek magukat még láthatóbbá tenni.

A Light Run különlegessége, hogy az útvonal a városi látványos fénydekorációkat érinti. A verseny rajtja és a befutó is fényárban úszott, egy helyi vállalkozó közreműködésével kisebb tűzijáték színesítette, fényesítette a rendezvényt. A programon a futás mellett a szórakozás is előtérbe került, retro zene biztosította a jó hangulatot, ami a járókelők figyelmét is felkeltette. Végül forralt bor, tea és ajándékok várták a résztvevőket.