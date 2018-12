Nézőpont kérdése, melyik a labdarúgó Bajnokok Ligája mai és holnapi utolsó csoportfordulójának legizgalmasabb, legérdekesebb mérkőzése.

A többség számára valószínűleg a Liverpool–Napoli ki-ki meccs, én viszont a Sahtar Doneck–Olympique Lyon párosításra szavazok. Számomra – és az európai klubfutball számára – a szerdán, Kijevben 21 órakor kezdődő találkozón a legnagyobb a tét. Itt és ekkor dől el ugyanis, hogy Münchentől keletre lesz-e legalább egyetlen képviselője a kontinens egyik felének a tizenhatos elitben.

A tizenkét már biztos továbbjutóból 3-3 német és spanyol, 2-2 angol és olasz, 1-1 holland és portugál, két város – Madrid és Manchester – két-két klubbal iratkozott fel. Az angol és az olasz kontingens még eggyel és kettővel is nőhet, befuthat a Paris Saint-Germain is, de a lényegen mindez már semmit sem változtat.

Gyakran hangoztatjuk, hogy a labdarúgás a legesetlegesebb csapatjáték, a sportág egyik fő vonzereje a dicsőséges bizonytalansága – de ez csak egy-egy mérkőzésre igaz. A sorozatokra egyre kevésbé. Olykor,

kilencven perc erejéig még kinyílik egy kiskapu, de a legrangosabb tornák egyenes kieséses szakaszának ajtajára kitehetnék a táblát: zárt körű rendezvény.

A világbajnokságokon 1930 óta mindössze nyolc győztest avattak két földrészről, a Bajnokok Ligáját az előző negyedszázadban csupán hét nemzet csapatai nyerték; az öt, vb-arannyal is büszkélkedő – angol, német, olasz, spanyol, francia – náció klubjai mellett egyszer-egyszer a holland Ajax és a portugál Porto. E két gárda most is ott virít a már nyolcaddöntős tizenkettő között. Az új tagok felvétele szünetel.

Amíg a Bajnokok Ligája valóban az volt, amit a neve jelent – minden ország első helyezettje rajtolhatott –, addig szerencsés sorsolással, felturbózott játékoskerettel, egy-egy ihletett napon a kicsik is beszivároghattak a nagyok közé. Egyszer, 1995 őszén még az is előfordult, hogy az akkor még csak 16-os főtáblán Európa keleti felét öt együttes – köztük a Ferencváros – reprezentálta.

Fel is lázadtak a szponzorok, mondván, így elvész a reklámérték majdnem egyharmada; az UEFA nagyurai ezért riadtan és gyorsan kerestek egy ürügyet az ukrán Dinamo Kijev kizárására, berántották helyette a dán Aalborgot, és a nyugat ettől picit megnyugodott.

Manapság pedig már végképp nincs miért aggódnia.

Ha a Sahtar Doneck holnap be is „szemtelenkedne” az elitbe, két meccsnél úgyse kapna többet. De még egyszerűbb minden, ha már most kiesik.