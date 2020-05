A zárt kapu dupla csapás. Nem csupán sivárrá silányítja a legjobb futballmeccset, még veszélyekkel is jár. Itt van mindjárt Jean-Clair Todibo esete. A Schalke francia – Cayenne-ben, Francia Guyanán született – játékosa a Dortmund elleni találkozón egy szöglet előtti dulakodás során, jól hallhatóan, franciául ezt vágta a dortmundi gólzsák, Erling Haaland képébe: „B… meg a nagyanyád!” A norvég tini csak mosolygott rajta, valószínűleg nem is ért franciául – amit végképp ne kérjünk számon rajta –, majd nemes bosszúként hamarosan góllal büntetett. Ne moralizáljunk, ne kerekítsünk a dolognak a kelleténél nagyobb feneket, mérkőzésenként valószínűleg több ilyen jelenet lejátszódik, csak éppen elnyomja a közönség zaja. Most viszont, a kriptahangulatban, a tévéközvetítésnek hála milliók hallhatták élő egyenesben Todibo trágárságát.

Ki tudja, talán ez is lehet az oka annak, hogy egyre több klub szánja rá magát arra, hogy bekeveri hangszórón a szurkolói buzdítást.

Ha más haszna nincs is, legalább elnyomja a nyomdafestéket nem tűrő beszólásokat. Mi több, a klubok a szurkolók képi megjelenítésén is agyalnak. A Ferencváros drukkerei például feltölthetik képüket egy adott digitális felületre, s ha ezt megteszik, a fotójuk „helyet foglalhat” a megszokott széken a hazai bajnoki mérkőzéseken. Máshol kirakatbeli próbababákat öltöztetnek be a klub szerelésébe; már csak programozni kellene őket valahogy, s a lelki szemeink előtt láthatjuk a szép új világot, amint Aldous Huxley Bokanovsky-csoportjának testet öltött egyen-Gamma-tagjai ülnek a lelátón egyenrigmusokat fújva, a kívánatos szurkolói etikettet maradéktalanul betartva. (Brr…)

Az FC Szöulnál azonban túllőttek a célon. Avagy a spórolás mégsem minden esetben célravezető. A koreai klub vezetői ugyanis beérték felfújható guminőkkel (igen, olyanokkal, amelyeknek nem ez az eredeti rendeltetésük…), azokat bújtatták az együttes piros-fekete mezébe. A mérkőzést közvetítette a tévé, így ország-világ láthatta az új hullámos szurkolói módit. Az eset kiverte a biztosítékot. A világ digitálisan legfejlettebb államában a közösségi médiát elárasztották a lelátói „fílingen” élcelődő posztok. A klub szánja-bánja tettét, azt bizonygatva, nem vezérelte hátsó szándék, de a büntetést aligha kerülheti el, a helyi szövetség fegyelmi eljárást indított helytelen szurkolói viselkedés miatt.

Nyittassanak meg a bezárt kapuk…!