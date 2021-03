Novak Djokovic 311 hete vezeti a világranglistát. A szerb teniszcsillag ezzel megdöntötte Roger Federer 310 hetes rekordját. Djokovic szerint sok vérre, verítékre és könnyre volt szükség ahhoz, hogy ezt a sikert elérje. Persze

Novak Djokovicra vall, hogy tűzijátékkal adta Belgrád tudtára, hogy mennyire örül a rekorddöntésnek.

Néhány száz ember össze is verődött a teniszező étterménél, akik a sportember falra vetített képeiben is gyönyörködhettek. A járvány kellős közepén nem éppen közegészségügyi álom egy ilyen ünnepség, de Djokovic próbált már máskor is dacolni a koronavírussal, hiszen tavaly tenisztornát rendezett, ahol persze ő is megfertőződött.

A szerbnek nem ez az első olyan időszaka, amikor huzamosan uralja a világranglistát. Néhány éve már eltöltött az élen 122 hetet. Tizenöt éve kezdődött Novak profi karrierje, aminek során kitartó munkával elérte azt, hogy ne csak Rafa Nadal és Roger Federer neve fémjelezze a sportágukat. Djokovic azzal indult neki a profi pályafutásának, hogy céljai közt szerepelt felülmúlni a két sikerembert. A szerb 2008-ban nyerte az első Grand Slam tornáját. Mint mondja, akkor úgy érezte, eljött az ő ideje, és meggyőződése volt, hogy senki sem állhat már az útjába. Aztán három évig nem nyert döntőt Grand Slam-en, és minden fontos meccsét elbukta a spanyol és a svájci riválisa ellen.

Djokovic tanult a kudarcokból, erőt merített belőlük, amit jól mutat, hogy mostanra már tizennyolc Grand Slam-győzelmet küzdött ki magának. Ha Federer az elegancia, Nadal az állóképesség és gyorsaság, akkor Djokovic a megtörhetetlen lélek a teniszpályán. A szerb számos alkalommal megmutatta már, hogy óriási önbizalma és magas szintű koncentrációképessége lehet a sikerfaktor nehéz helyzetekben. Tartja magát a nézet, miszerint a sportban a győztes személyéről az dönt, hogy ki erősebb fejben.

Annak dacára, hogy Novak nem vádolható érzelemmentes játékkal, a döntő pillanatokban nem szokott megremegni a keze. Győztes típusnak is mondhatnánk, de nem lehet elintézni ennyivel, mert akkor megfeledkeznénk arról, hogy pályája során mindvégig rendkívül tudatos volt. Sikeréhségét nem csillapította az elmúlt 15 év. A 33 éves játékos csillaga olyan magasan ragyog, hogy furcsa is lenne, ha nem további Grand Slam-sikerekről álmodna. No meg arról, hogy a 39 éves Roger Federer nyomdokain haladva még hosszú évekig a legjobbak között tarthassa számon a teniszvilág.

Sikeréért a belgrádi tűzijátékosok is nagyon szorítanak.