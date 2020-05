„Ebben az évben nem lehet Európa-bajnokságot szervezni, ez teljesen biztos. Most úgy tűnik, 2021 májusában kerül megrendezésre Budapesten” – jelentette ki múlt csütörtökön az M1 csatornán Wladár Sándor, a Magyar Úszó Szövetség elnöke, aki ezzel lefújta az eredeti versenynaptárban május 11–24. közötti időponttal szereplő, majd a koronavírus-járvány miatt augusztus 17–30. közé áttett vizes Eb-t.

A bejelentéssel két baj is van. A nagyobb természetesen az, hogy idén elmarad az Eb, a Duna Arénában nem látjuk Hosszú Katinkát, Milák Kristófot és a többieket. Még a televíziós képernyőn keresztül sem, ha a nézők kizárásával rendezték volna meg az Eb-t, de nem láthatjuk őket októberben sem, pedig ki tudja, akkorra talán már újra szurkolók előtt rendezik a sporteseményeket.

Wladár Sándor bejelentésével a másik baj az, hogy ezt megtette, mert ez nem az ő dolga lett volna, hanem az Európai Úszószövetségé (LEN). Tegnap a 2021-es fukuokai vizes vb elhalasztását sem a japánok jelentették be, hanem a világszövetség. Wladár azt persze mondhatta volna – ha van minimális diplomáciai érzéke –, hogy a magyar szövetség a LEN-nek az Eb elhalasztását javasolja, a személyes véleménye szerint a járványhelyzetben nem helyénvaló a nyáron megrendezni, vagy nem tudjuk vállalni a lebonyolítást. Az ügymenetnek megfelelően aztán a LEN a honlapján közli, hogy idén nem lesz Eb, és erről értesíti a tagszövetségeit. Nem így történt, Milákék is a tévéből tudták meg, hogy visszavehetnek a tempózásból, mert idén ugrott az Eb.

„Egy gyomrossal ért fel a bejelentés”

– vallotta be a Nemzeti Sportban világbajnokunk edzője, Selmeci Attila.

Képzeljük el, hogy a Katari Labdarúgó-szövetség elnöke bemegy az állami televízióba, és ott elpöttyinti, hogy kiderült, 2022-ben ritka nagy hőség lesz az országban, a stadionok építésével is lassabban haladnak a tervezettnél, így arra jutottak, hogy mégsem rendezik meg a foci vb-t. De erről azért majd a FIFA-t is értesítik…

No persze a hazai úszósportban Sós Csaba szövetségi kapitány is gyakran vakvágányra fut a nyilatkozataival. „Olyan tizenöt körül volt a pozitív eredmények száma” – tájékoztatott a válogatott koronavírus-tesztjeiről április elején; előtte pedig, amikor már törölték a Formula–1-es szezonnyitót és a labdarúgó BL-ben is felfüggesztették a folytatást, makacsul ragaszkodott ahhoz, hogy az úszó-ob-t meg kellene rendezni.

Mi tagadás, a tempóérzék a parton is elkelne.