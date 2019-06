„Pool-fan vagyok, de sajna azt kell mondanom, tényleg ő volt a meccs legjobbja.”

„Gyorsabban fut, mint Harry Kane!”

„Jöhetne a ZTE-meccsekre is!”

Naná, hogy a bejegyzések Kinsey Wolanski kisasszonyról születtek, aki szombaton a Liverpool–Tottenham BL-döntőben meglehetősen hiányos öltözetben beszaladt a pályára, és mivel a performansza néhány másodpercre adásba került, rögtön világhírnévre tett szert, a lagymatag meccsen elvitte a show-t. Tette nem holmi magamutogatás volt – mint a legtöbb pályára ügető félnótás esetében –, hanem nagyon is tudatos. A (khm…) fürdőruháján virító feliratból pillanatok alatt kiderült, hogy a hölgy egy orosz származású amerikai YouTube-sztár barátnője, a közös csatornájuknak tízmillió követője van, és most ennek csináltak ingyenreklámot. A páros férfi tagja számára amúgy ismerős a futballpályák világa, mert ő volt az, aki a 2014-es világbajokság döntőjében berohant a riói Maracana-stadionba.

Íratlan szabály, hogy a rendzavarókat a visszatartás szándékával nem mutatják a televíziós közvetítésekben, ám ezt nem mindig könnyű betartani. Tavaly a moszkvai vb-döntőben a horvátok a képernyőn balról jobbra támadtak, amikor a Pussy Riot feminista punk-rock zenekar három tagja és egy férfi jobbról balra rendőregyenruhában (!) szaladt be a pályára. Egy éve a kijevi BL-döntő hosszabbításában – szerencsére akkorra már eldőlt a meccs, a Real Madrid 3–1-re vezetett a Liverpool ellen – Cristiano Ronaldo gólhelyzetben volt, amikor két biztonsági ember pár méterre tőle tepert le egy rendbontót. Ezt is nehéz lett volna nem megmutatni a közvetítésben.

De emlékezhetünk az őszi Manchester United–Juventus BL-csoportmeccsre is, amelynek a lefújása után a „jó fej” Ronaldo még szelfit is készített a már a biztonságiak markában levő rajongója telefonjával. S persze vannak könnyfakasztó jelenetek is, ilyen volt, amikor egy Rennes–PSG-bajnokin a lecserélt Neymar odaadta a mezét a hozzárohanó kisfiú­nak. Ezt is el kellett volna hallgatni, mert legközelebb egy egész óvoda ront be a pályára?

Lássuk be, ma már egyébként sem sok értelme van bármit is elhallgatni.

Ha a televíziók nem is mutatják, hogy valaki beszalad a pályára, a fotósok megörökítik, a nézőtéren tízezrek rögzítik a telefonjukon videón, és pillanatokon belül ott lesz a legnagyobb hírportálokon is. S ez teljesen független attól, hogy jelen esetben nem egy sörhasú, szakadt figuráról van szó.

Ugyanakkor kétségtelen, Wolanski kisasszonyt többen megnézték…