Nem lehet egyszerű egy szövetségi kapitány élete. Pedig látszólag az, hiszen – maradjunk most a futballnál – legfeljebb tíz meccsre kell felkészítenie a válogatottat, ez átlagosan ötször másfél hét edzőtábort jelent, összesen nem tesz ki két hónapot, a többi időt meccsnézéssel tölti VIP-páholyokban, a szövetség pénzén utazgat a légió­sokhoz, hogy lássa, milyen formában futballoznak, olykor terveket készít, és mindezért még fizetést is kap, nem is lebecsülendőt.

Ez azonban tényleg csak a látszat.

Ismerek sok egykori és jelenlegi szövetségi kapitányt a futballban és más sportágakban, és valamennyien szinte szenvednek attól, hogy nem dolgozhatnak nap mint nap a játékosaikkal.

A meccsnézések, az utazgatások, a videók elemzései mind pótcselekvések, normális esetben kiegészítő feladatok lennének, ám a szövetségi kapitány munkája gyakran egyáltalán nem normális.

Azokra a másfél hetekre kapja meg a játékosait, akiknek a fizikai felkészültségéhez semmi köze nincsen, ennyi idő alatt nem pótolhat erőnléti hiányosságokat, csupán taktikai elképzeléseit gyakoroltathatja az ebbe a kilenc-tíz napba belezsúfolt két mérkőzésre, ám arra, hogy azokat a készség szintjére emelhesse, még csak nem is gondolhat. Lőw Zsolt, a francia szupercsapat, a PSG pályaedzője a minap nyilatkozta, hogy mostanában kezd látszani a játékon a nyáron érkezett új edzői stáb munkája – mert ehhez bizony hat hónapra van szükség mindennapos munkával –, szóval a kapitány feladata az elvárásokkal összevetve cseppet sem nevezhető irigylésre méltónak.

A héten Marco Rossi, a magyar futballválogatott kapitánya kesergett, mert több mint százhúsz napot kell még várnia, amíg újra edzést vezényelhet. Eszébe jutott, hogy februárban akár összetrombitálhatná a keretet egy hétre, de rájött, ennek semmi értelme sem lenne, mert a csapatban a külföldön játszók alkotják a többséget, őket pedig a klubjaik egész biztosan nem engedik el. Bárkinek beugorhatott 2014 eleje, amikor az éppen aktuális szövetségi kapitány, Pintér Attila egymás után szerveztette meg ezeket az összetartásokat, olyan futballistákat is meghívott a magyar bajnokságból, akik maguk sem hittek a szemüknek, amikor megkapták a meghívót, a szövetség pedig szó nélkül finanszírozta ezeket az edzőtáborokat, amelyekről a mostani kapitány kimondta, sem hasznuk, sem értelmük nincsen.

Neki maradnak a szokásos pótcselekvések. Edzőmeccsek nézése, formafigyelés, videózás. Csak eltelik valahogy az idő a március­ végi selejtezőkig.