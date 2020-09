Az emberek többsége, ha balesetet szenved vagy okoz az autójával, kissé meghasonul önmagával. Elgondolkodik az élet nagy és kis dolgain, előfordul, hogy a végességén is. Lélekben esetleg örül, hogy megúszta ép bőrrel a nem tervezett durva találkozást fával, villanyoszloppal, másik embertársával, autójával, árokkal… A jóérzésűek pedig annak legalább annyira örülnek, ha másnak sem okoztak súlyos vagy végzetes sérülést. És ez a sport, az autósport világában sincs másképp. Számos ralis ismerősöm van, akik meséltek ilyen drámai ütközésekről. Többnyire az Urat dicsérve, hogy túlélték.

A közelmúltban rendezett Miskolc-rali az országos bajnokság második fordulója volt. Annak második gyorsasági szakasza sajnos leginkább az ott történt tragédia miatt maradt emlékezetes.

A Rali 1-es kategóriában a komáromi Dudás Gergő, Tóth Zsolt navigátorral az oldalán, súlyos versenybalesetet szenvedett. Gergő megúszta, társa viszont olyan súlyosan megsérült, hogy az életét már nem tudták megmenteni. Pedig állítólag – szakember vallotta – olyan biztonságos autóval rivalizálnak ma már a pilóták, amelyekkel ezerből ha egyszer fordulhat elő ilyen jellegű tragédia.

A Miskolc-ralin azonban bejött az ezerből egy…

Az elhunyt Tóth Zsolt társa, Dudás Gergő akkor – érthető okokból – olyannyira le volt sújtva, hogy úgy tűnt, hónapokig nem ül majd a volán mögé.

Ezt sugallták a megnyilvánulásai, illetve a róla szóló híradások is leginkább ezt a helyzetet vizionálták. Érthető módon az autóstársadalom is érthetetlenül és megrendülten állt az eset előtt. Miközben a pilóta – talán nem alaptalanul – önmagát ostorozta, okolta csapattársa haláláért. Többször is hangoztatta, hogy milyen nagyot hibázott.

Úgy gondolom, ezek után némiképp meglepő, hogy a hétvégi Eger-rali előfutói előtt ott lesz a komáromi versenyző is, már új navigátorral, Szabó Krisztiánnal a járgányban. Gyakorlatilag három héttel a tragédia után. Számomra ez – enyhén szólva is – meglepő hozzáállás. Nem tudom, hogy az autóversenyzők mennyire különböznek az átlagsofőröktől. De az tény, hogy mi, civilek, valószínűleg jóval nehezebben tennénk túl magunkat egy ilyen karambolon. Egy ilyen traumán, amikor a társunkból mellettünk lobban el az élet lángja. Azt sem tudom, mennyire szép gesztus az Dudás Gergőtől, hogy az elhunyt Tóth Zsolt tiszteletére ül ismét autóba.

Szerencsésnek tartom magam, hogy nekem még nem kellett átélnem ilyen helyzetet, és azért is, mert nem nekem kell megválaszolnom ezeket a kérdéseket.