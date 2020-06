Kitört a Szoboszlai-láz. A Salzburg magyar légiósa a héten egy félidő alatt ért el mesterhármast a Sturm Graz ellen, egyik gól szebb volt, mint a másik. Különösen a harmadikat élvezet újra és újra visszanézni, honfitársunk Zidane-csellel veszi át a labdát és csapja is be azonnal a védőjét, majd egyből a jobb alsó sarokba lő – igazi mestermunka.

Nem telik el hét, hogy a sajtóban ne röppenne fel hír Szoboszlai Dominik átigazolásáról.

A napokban éppen a Napolival boronálták össze, de a legkitartóbban a Milanhoz történő szerződésének a híre tartja magát, az egykor szebb napokat is látott klub állítólag a nyáron már vinné a 19 éves magyart. És itt most fontos a kor: bár még senki sem állítja, ő maga sem, hogy Szoboszlainak nincs miben fejlődnie, a szakértők abban egységesek, hogy már érett a komolyabb kihívásokra, több puszta tehetségnél.

Azt mindig is tudtuk, hogy tehetséges. Az angol The Guardian 2017-ben a világ legtehetségesebb 17 éves futballistái közé sorolta. Tavaly márciusban a Goal.com megnevezte a földkerekség ötven csodagyerekét a sportágban, a magyar középpályással a 21. helyen, majd az idén az UEFA is előrukkolt egy névsorral, amelyben az ötven kiemelkedő futballtalentum között Szoboszlai Dominik nevére is rábukkanhatunk.

Kis kockázatot vállalok, ha azt írom, hogy a nyáron a Salzburg eladja őt, azaz Szoboszlai Dominikkel bővülni fog az európai topbajnokságokban futballozó magyar légiósok sajnálatosan szűk köre. Hogy a csapata a Milan lesz-e, arra mérget venni nem lehet, mindenesetre az olasz klub rajongói a Graz elleni mesterhármas óta valósággal könyörögnek neki, menjen, ahogy csak tud. Nincs kétségem, amint beilleszkedik, meg is állja majd a helyét. Többen is nagyképűnek vélik, de én nem hiszem, hogy az udvarias álszerénység lenne a követendő minta. Szoboszlai Dominik szemlátomást tisztában van a képességeivel és a lehetőségeivel, ami olyan magabiztosságot ad neki, ami itthon talán szokatlan, sokaknak lehet ellenszenves, de a kemény profi környezetben elfogadott, sőt, szükséges is.

A futball világában járatos ember csak mosolyogni tud azon, amikor itthon 22-23 éves futballistákat tehetségként emlegetnek. Ez a kategória legfeljebb tizenévesekre vehető komolyan, akire húszéves koráig nem figyel fel a világ, arra már nem is fog. Szoboszlai Dominikre felfigyelt, ő eddig remekül építette a karrierjét, minden adva van a pompás pályafutáshoz. Nálunk tehetségekkel tele van a padlás – értékes futballistából viszont nagy a hiány.