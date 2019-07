Érdekes, de éppen a legkönnyebbnek tartott ellenfél adta meg magát a legnehezebben.

A belgákat a nyolcaddöntőben csak hosszabbításban sikerült tíz ponttal legyőzni, azokat a belgákat, akik a csoportmeccseket három vereséggel élték túl. Addig azonban hengerelt a magyar válogatott az U18-as női kosárlabda Európa-bajnokságon, szinte megalázó vereségeket mért a vetélytársaira. Aki csak kicsit is járatos a sportág erőviszonyaiban, az talán el sem hiszi, hogy a fehéroroszokat 97–61-re, az oroszokat 76–34-re, a szerbeket pedig 71–54-re verte a csapat, ez utóbbin a tizenhat pont különbség a többihez képet még szorosnak is mondható…

A belgák elleni megtorpanás – ez is győzelem volt! – után következtek a négy közé jutásért a csehek, akiket a korosztályban a kontinens legjobbjai között emlegetnek. Ha így is van, a magyar lányok lelépték őket, a 90–61-es siker több mint imponáló. Ezzel négy közé jutott a válogatott, amely az egész mezőny legeredményesebb együttese, ami szerzett pontok számát illeti. Dombai Réka – ő egyébként még csak 17 éves, a felnőtt NB I pontkirálya, a FIBA szerint a következő évtized egyik jövendő nemzetközi sztárja –, Wentzel Nóra, Varga Alíz és a többiek ismét csúcsformában játszottak Szarajevóben, és a hétvégén éremért játszhatnak.

A helyzet nem ismeretlen a játékosok számára: tavaly egy évvel fiatalabban, de ugyanebben a korosztályban a világbajnokságon a negyedik helyet szerezték meg, az Eb-n pedig bronzérmet nyertek úgy, hogy az utóbbin Dombai ott sem volt, ő akkor a 16 évesek között vitézkedett…

Éppen egy hete, hogy a felnőtt válogatott az olimpiai selejtezőért játszhatott az Európa-bajnokságon, és bár nem járt sikerrel, a hetedik helyen végzett, ami a vártnál sokkal jobb eredmény. Mégis többen lógatták az orrukat a világ elitjébe tartozó belgák elleni vereség után, de még a legszomorúbbak is hozzátették, a magyar női válogatott szép jövő előtt áll. Már most ott volt a keretben több ígéretes fiatal, közülük a 20 éves Studer Ágnes kulcsjátékosnak számít, és Székely Norbert szövetségi kapitány is utalt a közvetlen utánpótlás minőségére, amely éppen Szarajevóban ad igazolást a szavaira.

A következőt a magyar közegnek kell adnia, az övé a felelősség, hogy az ígéretes fiatalok felnőtt klasszisokká váljanak, és megkapják a lehetőséget a fejlődéshez – a felnőtté válás az a lépcsőfok, amelyet a legtöbb sportágban képtelenek meglépni a nagy tehetségek.

Ezt majd meglátjuk. Addig is, ma a topfavoritnak kikiáltott franciák következnek az elődöntőben.