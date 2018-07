Argentína a nyolcaddöntőben kikapott Franciaországtól, így elbúcsúzott a vb-től, vele együtt pedig a televíziós közvetítésekben minden bizonnyal elköszönhetünk Diego Maradonától is. Nem lesz többet vágókép, ami így van jól, és így kellett volna már lennie az Argentína–Nigéria­­ találkozón is. Ne vegyük el tőle, az jó poén volt, amikor a kezdés előtt a lelátón egy nigériai színekbe öltözött hölggyel szolid táncot lejtett. Azon viszont már csak szörnyülködni lehetett, amikor a VIP-páholyban később magából kivetkőzve, teljesen szétcsúszva láttuk, hol tombolva, a középső ujjait mutogatva, hol szunyókálva, a találkozó végén pedig a kamerák azt is végigkövették, hogy csak segítséggel tudja elhagyni a nézőteret.

Bejárta a fél világot az AFP hírügynökség fotója, amelyen jól kivehető, hogy az előtte levő kis üvegfal tetejét fehér porréteg borítja, ami jó eséllyel az ő kezéről került oda. Az internet népe gyorsan ítéletet is mondott, és eszerint a korábban kokainfüggőségéről is közismert legendánál Szentpéterváron bizony nem hintőpor volt. Ő persze tagadja, hogy újra kábítószerrel él, a történtek után kimerültségre panaszkodott.

Éppenséggel az igaz, hogy a meccs minden argentin idegrendszerét megviselhette, hiszen Rojo a 87. percben lőtte tovább a dél-amerikai alakulatot. Végre betalált Messi is, ám

Maradona mindkettőjük elől ellopta a show-t, és ennek nem volt jó üzenete.

Rengetegen vannak, akiket lebilincsel a legnépszerűbb játék, de korukból adódóan nem láthatták játszani az isteni Die­gót. És most ennek a generációnak el kellene magyarázni, hogy az a kicsi, kövér, őrjöngő ember a valaha született talán legnagyszerűbb futballista, aki az 1986-os vb-n a saját térfeléről indulva a fél angol válogatottat lefutva vagy kicselezve lőtt gólt.

Manapság, amikor a nézettség és a kattintásszám jószerivel mindent felülír, a Nemzetközi Labdarúgó-szövetség (FIFA) Maradonában is meglátta a lehetőséget, az egykori klasszis 2017 óta a szervezet nagykövete, aki a vb-n 10 000 angol fontos (3,8 millió forint) napidíjat kap, plusz költségtérítést. Szentpétervári ámokfutása után szombatra valahogy átkeveredett Kazanyba is, és Di María egyenlítő gólja után a levegőbe bokszolt. Csupán ez alatt a nagyjából másfél másodperc alatt láthattuk a közvetítésben, és aligha véletlenül. A FIFA­nál is ráébredtek, hogy lecsúszott legendákat mutogatni mégsem jó reklám.