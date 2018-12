Novemberben a súlyemelők asgabati (Türkmenisztán) világbajnokságán Nagy Péter derekas teljesítménnyel, 413 kg-os eredménnyel a tizedik helyen zárt az ólomsúlyban. Lökésben a 226 kg után ráment a fogásnem országos csúcsára – 233 kg-mal ő tarja –, de a 234 kg kifogott a legerősebb magyaron. Ez a cím mindenképpen neki jár, még ha időnként falusi szpartakiádokon is osztogatnak ilyesmit, ahol petrencerúd-kitartásban, farönkcipelésben, hordógurigatásban, miegymásban méretik meg magukat,

de ott a bajnokok legfőbb ismérve inkább az, hogy az illető egy ültő helyében hány rántott húst tud befalni.

No de ugorjunk vissza a riói ötkarikás játékokon is tizedik, idén Bukarestben összetettben és szakításban Eb-bronzérmes Nagy Péterhez. A 32 éves szegedi sportolónak hatalmas szerencséje, hogy az olimpiai kvalifikációs sorozatot nyitó világbajnokságon nem 421 kg-mal fejezte be a versenyt, ha pedig történetesen 426 kg-ra javította volna az összetett országos csúcsot – 425 kg-mal lassan már húsz éve Stark Tibor a rekorder –, az egyenesen katasztrófa lenne a számára. Ezzel sem lépett volna sokat előre a vb-n, csak a nyolcadik helyre, és most vakarhatná a fejét, meg nézhetné a fapados járatokat a kvalifikációs sorozat további állomásaira.

A Magyar Súlyemelő-szövetségtől ő és a világbajnokságon a női 87 kg-ban 12. helyen záró, az idei Eb-n szakításban arany-, összetettben és lökésben ezüstérmes Magát Krisztina is fura e-mailt kapott. Két élversenyzőnknek azzal kellett szembesülniük, hogy a magyar szövetség csak akkor fedezi a részvételi költségüket a hét második felében esedékes Katari Kupán, Dohában, ha a világbajnokságon elért eredményüktől legfeljebb egy százalékkal maradnak el.

Nagy Péter a sportnapilapban keserűen jegyezte meg, bántja a feltételezés, hogy nyaralni menne Katarba, de elutazik úgy is, hogy legalább 409 kg-ot kell teljesítenie, mindössze 4 kilogrammal maradhat el az év fő versenyén nyújtott teljesítményétől, különben sokba kerül neki a túra. Magát a vb-n 215 kg-ig jutott, ő csak két kilóval emelhet ennél kevesebbet.

Még ha pénzszűkében is van a szövetség, nem éppen baráti az ajánlata a két legjobb versenyzőjének, akik az Eb-n és a vb-n is kivágták a rezet, és a térképen tartják a magyar súlyemelést. Amúgy Magát Krisztina idei aranya előtt legutóbb 2001-ben volt magyar Európa-bajnoka (Likerecz Gyöngyi) a sportágnak. S erre itt ez az egyszázalékos ultimátum.

Az értékeinket nem sikerült megbecsülni, ez száz százalék.