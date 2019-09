Tuchel: a hiányzók miatt felszabadultabban játszottunk

„Ha valaki azt a kérdést teszi fel, hogy megnyerjük-e ebben a szezonban a BL-t, elhagyom a termet” – mondta a német szakember, akinek együttese az előző szezonban a nyolcaddöntőben búcsúzott, miután az idegenben aratott 2-0-s győzelmet követően hazai pályán 3-1-re kikapott a Manchester Unitedtől.

– utalt Tuchel arra, hogy a 13-szoros BL-győztes spanyolok ellen sérülés, illetve eltiltás miatt nem számíthatott három sztárjára, a világbajnok francia Kylian Mbappéra, az uruguayi Edinson Cavanira, illetve a brazil Neymarra.

Távollétükben az argentin Ángel Di María két góljával, illetve a belga Thomas Meunier találatával nyertek.

A PSG góljai:

🏆 PSG 3-0 Real Madrid | Eden Hazard isn't enough to register Real Madrid a win or even a goal. Former Real Madrid player, Di Maria scored 2 goals against his former side and PSG destroys Real Madrid easily…. pic.twitter.com/PK6SDwKR5R

— D9INE (@NEXUS_FOOTBALL) September 18, 2019