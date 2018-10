Saját csapattársa döntötte meg Curry rekordját

A címvédő Golden State Warriors Klay Thompson fantasztikus triplarekordjának is köszönhetően 149-124-re nyert Chicagóban az észak-amerikai kosárlabda-bajnokság (NBA) hétfői játéknapján.

A 28 éves olimpiai és világbajnok 14 hárompontost dobott a United Centerben, így megjavította csapattársa, Stephen Curry csúcsát, aki 2016-ban 13-at szerzett a New Orleans ellen. Az 52 pontig jutott Thompson a harmadik negyed derekán dobta be a történelmi kosarat, majd az utolsó játékrészben már nem lépett pályára. Előzőleg 19 pont volt az idénycsúcsa, és hét meccs alatt összesen 36 kísérletből csak ötöt dobott be a vonalon túlról.

A nagyszünetben már 92-50-re (!) vezető Warriors az egy félidőben szórt 17 triplával NBA-rekordot döntött,

és minden idők második legtermékenyebb félidejével rukkolt elő. A csúcsot a Phoenix tartja, amely 1990-ben két negyed alatt 107 pontot dobott a Denvernek, s végül 173-143-ra nyert.

Ami a többi hétfői mérkőzést illeti, a Milwaukee Bucks maradt a liga egyetlen százszázalékos csapata, miután hazai pályán legyőzte a mindeddig ugyancsak veretlen Toronto Raptorst. A kanadaiak a második negyedben 4:11 percen át nem találtak a gyűrűbe.

A Los Angeles Lakers nyáron érkezett vezére, a háromszoros bajnok LeBron James 29 pontja kevésnek bizonyult Minneapolisban, a kaliforniaiak így 2/5-ös győzelmi mérlegnél tartanak.

A texasi rangadón a San Antonio Spurs főként DeMar DeRozan 34 pontjának köszönhetően verte meg hosszabbítás után a Dallast. Az idegenben továbbra is nyeretlen Mavericks legjobbja az újonc Luka Doncic volt 31 pontos karriercsúccsal. A 19 éves szlovén csillag tavaly Európa-bajnok lett, idén pedig Euroligát nyert a Real Madriddal – ő lett a szezon és a négyes döntő legjobbja is -, mielőtt az NBA-be szerződött volna.

Eredmények:

Indiana Pacers-Portland Trail Blazers 93-103

Philadelphia 76ers-Atlanta Hawks 113-92

Miami Heat-Sacramento Kings 113-123

New York Knicks-Brooklyn Nets 115-96

Chicago Bulls-Golden State Warriors 124-149

Milwaukee Bucks-Toronto Raptors 124-109

Minnesota Timberwolves-Los Angeles Lakers 124-120

San Antonio Spurs-Dallas Mavericks 113-108 – hosszabbítás után

Denver Nuggets-New Orleans Pelicans 116-111

Borítókép: AFP / DPA / Lukas Schulze