Őrjöngve rohangált Klopp a potyagól után

Az angol labdarúgó-bajnokság 14. fordulójának Mersey-parti rangadóján végig a hazai gárda játszott fölényben, viszont a győztes találatra egészen a 96. percig kellett várni, viszont abszolút megérte. A győzelmet végül a belga Divock Origi révén sikerült megszerezniük a „vörösöknek”.

A mérkőzés összefoglalója, a gól 8:50-től látható:

Aztán nézzük a gólt szurkolói szemszögből:

'The daftest Derby goal of all time! And it's won the day for Liverpool! The place has gone berserk!'

Here's Divock Origi's Derby winner from The Kop.

More Post-Match Content – https://t.co/fg7T6PTpnH pic.twitter.com/oEhTkdBQqa

— The Redmen TV (@TheRedmenTV) December 2, 2018