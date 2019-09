Nem egy kapus mutatta be a világ egyik legnagyobb védését (videó)

Az ellenfél a Lokomotív Moszkva volt, akik 2-1-es hátránynál azt hitték, hogy meglesz a döntetlen, de ekkor jött Csernov és kapusát kisegítve az őrületbe kergette a Lokomotív-fanokat. Hála önfeláldozó mozdulatának a Rosztov be is gyűjtötte a 3 pontot és maradt az orosz Premjer Liga első helyén.

Íme:

🔥 Ladies and gentlemen, best save in the history of football for you!#RPL pic.twitter.com/e5DiffBl0P

— Russian Premier Liga (@premierliga_en) August 31, 2019